Age of Nature undervisning

Hvordan kan vi skabe plads til både mennesker og natur?

I undervisningsforløbet Age of Nature undersøger vi, hvordan vi kan bygge til fremtiden, så både mennesker, dyr og planter får plads. Hvordan kan arkitektur være med til at skabe nye muligheder? Og hvad sker der, når vi begynder at se naturen som en medspiller – i stedet for en ressource, vi kan udnytte?

I møder levende træer holdt i live af maskiner, flydende øer for både mennesker og fugle og arkitektoniske visioner, hvor byrum bliver tænkt som nye habitater. Vi arbejder sanseligt i udstillingen: Hvordan ser, mærker og oplever vi naturens tilstedeværelse i rummet? Og hvordan kan vi omsætte de oplevelser til idéer om fremtidens byer og landskaber?

Vi taler om vores natursyn og reflekterer over, hvordan vi kan skabe et liv i samklang med naturen – også når vi bygger, bor og bevæger os i byen. Gennem kreative øvelser arbejder I med at udvikle små visioner for en fremtid, hvor biodiversitet og menneskelige behov kan eksistere side om side.

Forløbet er oplagt til jer, der ønsker at arbejde med klima, bæredygtighed, biodiversitet og arkitektur.

Læs mere om udstillingen Age of Nature