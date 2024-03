Anbefalinger til ny arkitekturpolitik: Attraktive Livsrammer for Fremtiden

Hvordan kan vi få endnu mere værdi ud af de bygninger, der står tomme hen rundt omkring i landet? Skal vi i fremtiden vænne os til at bo på meget mindre plads? Og kan man både få velfungerende byer og samtidig skabe mere natur, der kan styrke biodiversiteten?

Fire tegnestuer kommer med deres bud på fremtidens bæredygtige boliger, byer og landskaber. Det er ikke nogen nyhed, at vi lever i en brydningstid med mange og store udfordringer. Både klima- og biodiversitetskriser betyder, at vi i fremtiden kan være nødt til at indrette os på helt andre måder. Byggebranchen står for næsten en tredjedel af den samlede danske CO2-udledning, og er dermed selv i den grad en del af problemet. Men hvad skal der til, hvis arkitektur og byplanlægning skal gøres til en del af løsningen?

Det undersøger de fire danske tegnestuer Atelier for Byers Rum, Hahn Lavsen, OS Arkitekter og DETBLÅ i projektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden. De er inviteret til at vise, hvordan arkitektur og byplanlægning kan bidrage til at løse nogle af tidens store udfordringer. Konkret vil hver af de fire tegnestuer udvikle et fremtidsscenarie, der sætter billeder på, hvordan danske boliger, byer og landskaber kan se ud i år 2050, hvis vi træffer nytænkende og modige beslutninger for fremtidens byggeri.

Projektet er iværksat af ekspertgruppen for national arkitekturpolitik, der er nedsat af kulturminister Jakob Engel-Schmidt for at give deres anbefalinger til, hvordan en kommende arkitekturpolitik kan se ud. De fire tegnestuers visioner vil fungere som inspiration for ekspertgruppens endelige anbefalinger.

De færdige visioner lanceres august 2024.

Om ekspertgruppen for national arkitekturpolitik

Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik er nedsat af Kulturminister Jakob Engel-Schmidt til at udarbejde en række anbefalinger til, hvad en ny national arkitekturpolitik bør indeholde. Ekspertgruppen består af førende danske fagpersoner fra feltet arkitektur og byplanlægning, herunder blandt andre Pil Høyer Thielst, partner i Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi og Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening.

Helle Søholt, adm. direktør i Gehl Architects og talsperson for ekspertgruppen for national arkitekturpolitik fortæller om projektet:

”Med demonstrationsprojektet Attraktive Livsrammer for Fremtiden ønsker ekspertgruppen at sætte fokus, hvordan vi kan bygge, renovere og planlægge med respekt for jordens begrænsede ressourcer og for mennesker og alt levende. Derfor har vi inviteret nogle af dansk arkitekturs nytænkende stemmer til at udvikle radikale og inspirerende bud på, hvordan vores fysiske omgivelser kan se ud i fremtiden, hvis vi tillader os at være ambitiøse på fagets vegne.”