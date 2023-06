Arkitektur for folket

At promovere arkitekter som stjernearkitekter er ovre. De kommende årtier bør handle om at bringe arkitekter ned på jorden og i direkte personlig kontakt med de mennesker og samfund, som de bygger for. Deltag i diskussionen på denne tale ved UIA-kongressen.

I et partnerskab med Foreningen af Arkitekturorganisationer vil Dansk Arkitektur Center undersøge, hvordan arkitekturmuseer, institutioner og organisationer kan fungere som platforme for at bringe borgere og beslutningstagere sammen med arkitekter, planlæggere og designere.

Formålet er globalt at styrke offentlighedens empowerment gennem bevidsthed og forståelse for den værdi, som arkitekter, planlæggere og designere kan skabe sammen med mennesker, samfund og lokale og nationale regeringer. Især vil sessionen fokusere på, hvordan arkitekturorganisationer rundt om i verden kan blive en stærk platform for at afholde offentlige debatter om, hvordan arkitektur kan ændre verden med særlig fokus på overgangen til et mere bæredygtigt og fremtidssikret bygget miljø.

Gæster:

Jha D. Amazi, Direktør for Public Memories and Memorial Lab

Kent Martinussen, Administrerende direktør for Dansk Arkitektur Center

Sarah Herda, Direktør for Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts

Srinivas Murthy G., Arkitekt og stiftende formand for Architecture and Design Foundation

Stephan Bärtl, Direktør for CAMP – Center for Architecture and Metropolitan Planning

Tobias Hrabec, Seniorarkitekt hos Mjölk Architekti

Eventet er på engelsk og er kun med UIA kongresbillet