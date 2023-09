Arkitekten og den gule kat er kommet til at sætte en masse fodspor i vores udstilling. Se om I kan finde mini-udstillingen ved at følge arkitektens fodspor, eller følg de gule poter på kattens tossede tur til udstillingen.

Miniudstillingen Arkitektur i børnehøjde, henter sit indhold fra DACs projekt: ArkitekTUR i børnehaven. Det er et projekt som har til formål at give børnehavebørn flere arkitekturoplevelser, og give deres pædagoger redskaber til at arbejde med arkitekturpædagogik. Både på børnehavestuen, på legepladsen og når man er ude på tur. Formålet er at styrke børns umiddelbare oplevelse af deres omverden. At skærpe deres blik på de nære omgivelser og understøtte udviklingen af et sprog, så de kan give udtryk for det, de oplever.

Den samme oplevelse kan I, som daginstitution og indskoling, opleve i DAC. Dyk ned i projektets fem temaer: Rum, størrelse, farver, materialer og former. Alle materialer ligger fremme, så I sammen kan prøve kræfter med projektet. Udstillingen er skabt til små børn, men større børn kan også få noget ud af den.

Læs også bogen: Arkitekten og den gule kat mens I besøger miniudstillingen. Det er bogens univers, der danner baggrund for både projektet og udstillingen. Bogen kan købes i DAC Design Shop.

Vil I besøge vores nye udstilling på egen hånd?

Husk at booke jeres besøg på forhånd, da vi kun har plads til et begrænset antal skoleklasser af gangen.