​Arkitektur i forandring

Kom med på en sanselig byvandring gennem København! Her udforsker vi, hvordan bygninger og byrum forandrer sig over tid, og hvordan arkitektur genbruges, nytænkes og omformes for at imødekomme nye krav til bæredygtighed, fællesskab og trivsel.

Arkitektur er altid i bevægelse – formet af samfundets værdier, teknologiske fremskridt og vores skiftende behov. Men hvordan kan arkitektur ikke bare tilpasse sig, men også være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid? I mærker arkitekturen på egen krop – oplever materialernes betydning, ser kontrasterne mellem gammelt og nyt og diskuterer, hvordan vi kan udvikle byrum, der skaber tryghed og fællesskab.

I får også selv fingrene i arkitekturen. I designer fremtidens Inderhavn med fokus på at mindske klimaaftrykket, analyserer det moderne og det historiske ved Det Kgl. Bibliotek og reflekterer over, hvordan vi kan genopbygge Børsen på ny. Gennem fælles refleksion og kreative øvelser opdager I, hvordan arkitektur ikke bare følger forandringer i samfundet – men kan være med til at forme dem. Måske er det jeres idéer, der sætter retningen for fremtidens bæredygtige arkitektur!