Arkitekturrejse: Venedig og Biennalen

MANDAG, DEN 25. JUNI 2018 ER DEADLINE FOR TILMELDING

Oplev verdensarkitekturen, når DAC igen inviterer til Venedig og indenfor i den danske pavillon på årets arkitekturbiennale. Vi skal gå ad smalle gyder, sejle ad Canal Grande og krydse de legendariske broer. Vi skal besøge smukt renoverede palæer, og vi skal gå på opdagelse i arkitektur fra hele verden, når vi besøger den store hovedudstilling og de nationale pavilloner på biennalen.

Det danske bidrag til arkitekturbiennalen



I den danske pavillon sætter vi kuratoren for den danske pavillon, Natalie Mossin, i stævne. Natalie er rejst ekstraordinært til byen for at møde os, og hun vil fortælle om arbejdet med at kuratere det danske bidrag til den internationale arkitekturbiennale.

Udstillingen i den danske pavillon præsenterer en dansk tilgang til arkitektur og innovation igennem fire projekter. På forskellige måder arbejder projekterne for at skabe bæredygtig udvikling indenfor hvert deres felt: mobilitet, udvikling af eksisterende boligbyggeri, nye teknologiske redskaber og kulturel identitet. Hvis nye idéer skal implementeres og skabe ægte forandring, må de favnes bredt af mange typer viden. Derfor viser hvert projekt både mulighederne ved at samarbejde og arkitekturens indflydelse på at nytænke vores fysiske rammer. DACs nye hjem, BLOX i København, udgør den overordnede ramme for udstillingen, da BLOX netop udtrykker idéen om et frirum for samarbejde og innovation, der går på tværs.

Palazzo Grassi og Punta della Dogana

Udover at besøge den store udstilling i Arsenale og de nationale pavilloner i parken Giardini, skal vi på en byvandring. Her tager vi pulsen på nogle af de nyeste transformationer af arkitekturen i det centrale Venedig – fra det fantastiske kloster La Fondazione Giorgio Cini til shopping-centeret Il Fondaco dei Tedeschi, der for nyligt blev renoveret af hollandske OMA. Endelig skal vi besøge det smukke Palazzo Grassi, der er omdannet til udstillingssted for samtidskunsten, og som hviler spektakulært ud mod Canal Grande.

I BLOX: Historisk indflyvning med Kent Martinussen

Som noget helt nyt, inviterer vi alle deltagere til at besøge os i BLOX forud for rejsen. Her fortæller vi om programmet, og vores mangeårige direktør Kent Martinussen, der kender Venedig ud og ind, giver os en arkitekturhistorisk indflyvning til denne helt særlige by i middelhavet.

Der er altså masser af grunde til at tage med os på turen – og vi håber på at se dig!

Praktisk info:

I prisen er inkluderet:

Fly København-Venedig t/r med Brussels Air (inkl. en enkelt mellemlanding i Bruxelles)

Transfer i Venedig fra lufthavn til hotel med båd

Samtlige kendte skatter og afgifter inkluderet

Bagage: 23 kg plus håndbagage

To overnatninger inkl. morgenmad på det hyggelige og traditionelle, Hotel Villa Rosa, centralt beliggende, fem minutter fra Callatravas bro

3-dages tilrettelagt program udarbejdet af Dansk Arkitektur Center

Entré til Palazzo Grassi og Punta della Dogana (efter eget valg)

Entré til Arsenale, hovedudstillingen på biennalen

Entré til parken Giardini, hvor de nationale pavilloner er placeret

Guidet tur i Venedig med veneziansk, engelsktalende guide

Transport udgifter ifm. guidet tur i Venedig

Transport udgifter ifm. guidet tur i Venedig Eksklusiv rundvisning i den danske pavillon ved årets kurator på udstillingen, Natalie Mossin

Omvisning i hovedudstillingen på Arsenale ved lokal, engelsktalende guide

Introduktion til parken Giardini ved lokal, engelsktalende guide

Rejseleder fra Dansk Arkitektur Center er med hele vejen fra Kastrup Lufthavn

Besøg i BLOX med gennemgang af programmet for rejsen og et eksklusivt oplæg med adm. Dir. i Dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen, der har utallige rejser til Venedig bag sig.

Oplægget er både en introduktion til det danske bidrag i årets Venedig Biennale, og en generel introduktion til byen Venedig.

Dato for oplæg i BLOX: torsdag, den 20. september 2018 kl. 16

Detaljeret rejseprogram udsendes umiddelbart inden rejsen

Priser fra 7.495,-

Pris per person i delt dobbeltværelse: 7.995 kr.

Pris per person i enkeltværelse: 9.035 kr.

(Vi gør opmærksom på, at der skal betales enkeltværelsestillæg hvis man rejser alene)

’Mød os’ i Venedig



Det er også muligt blot at tilmelde sig programmet, dvs. man sørger selv for transport til og fra Venedig samt overnatning.

Pris per person for MØD OS I Venedig: 4.500 kr.

Pristyper

Pris per person i delt dobbeltværelse. Betal hele rejsen nu: 7.995,00

Pris per person i enkeltværelse. Betal hele rejsen nu: 9.035,00

Mød os i Venedig (fast pris): 4.500,00

Depositum per person i delt dobbeltværelse. Betal 50% nu og resten i juli: 3.998,00

Depositum per per person i enkeltværelse. Betal 50% nu og resten i juli: 4.518,00

Rabatpris hvis RD By & Byg medlem eller DAC årskortholder. Pris per person i delt dobbeltværelse. Betal hele rejsen nu: 7.495,00

Rabatpris hvis RD By & Byg medlem eller DAC årskortholder. Pris per person i enkeltværelse. Betal hele rejsen nu: 8.535,00

Rabatpris hvis RD By & Byg medlem eller DAC årskortholder. DEPOSITUM: Pris per person i delt dobbeltværelse. Betal 50% nu og resten i juli: 3.748,00

Rabatpris hvis RD By & Byg medlem eller DAC årskortholder. DEPOSITUM: Pris per person i enkeltværelse. Betal 50% nu og resten i juli: 4.268,00

Ved tilmelding betales enten fuld pris eller et depositum på 50% af den samlede pris.

Hermed er man sikret en plads på rejsen til Venedig.

Hermed er man sikret en plads på rejsen til Venedig. Primo juli 2018, får I besked hvorvidt rejsen gennemføres.

Herefter fremsendes faktura til indbetaling af det resterende beløb, eller det indbetalte beløb tilbagebetales.

Herefter fremsendes faktura til indbetaling af det resterende beløb, eller det indbetalte beløb tilbagebetales. Turen gennemføres ved 15 tilmeldte.

Rejse-, afbuds- og sygeforsikring er ikke inkluderet i prisen.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER I PROGRAMMET

Tilvalg:

Fælles middag på centralt beliggende restaurant i Venedig: 650,-

Tilslutning fra dansk indenrigslufthavn

Hvis man ønsker at flyve fra anden dansk lufthavn, eller ønsker anden rejseplan i øvrigt, tag venligst kontakt til Billetkontoret AS som er teknisk arrangør for rejsen.

Billetkontoret AS kan kontaktes på mice@billetkontoret.dk



Teknisk rejsearrangør

Billetkontoret AS fungerer som Dansk Arkitektur Centers tekniske rejsearrangør på denne arkitekturrejse.

Billetkontoret AS (CVR 13451 532) er medlem nr. 650 af Rejsegarantifonden