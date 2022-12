Assistens Kirkegård: Von Scholtens mausoleum

Har du nogensinde tænkt over, hvad der mon gemmer sig bag dørene på Assistens Kirkegårds eneste mausoleum? Oplev et unikt kig ind i kirkegårdens monumentale gravsted, der huser kisterne af den danske kolonigeneral von Scholten og hans hustru samt en fornem udsmykning med lysekrone og krucifiks.

Du kender måske facaden på det gule byggeri på Assistens Kirkegård på Nørrebro. Her ligger kirkegårdens eneste mausoleum, der blev opført i 1811. Igennem tiden har det huset adskillige medlemmer af den adelige Von Scholten familie, der muligvis stadig befinder sig i gravene under mausoleet. I dag findes dog kun kisterne til Peter von Scholten, generalguvernør i 1800-tallet i det tidligere Dansk Vestindien, samt hustru Anne Elisabeth Thortsen, mens der blot er kistepladerne tilbage på de øvrige medlemmer af slægten.

Forbeholdt tysk menighed

Mausoleet er opført på den del af kirkegården, der tidligere var forbeholdt den tysk-reformerte menighed, som den tyske slægt von Scholten tilhørte. Peter von Scholtens far, Casimir, var den første, som blev placeret i mausoleet. Hans kisteplade er stadig at finde i gravstedet. Mausoleet rummer, foruden de to kister, også stole, lysekrone og krucifiks. Et legat oprettet af Peter von Scholten sørgede i mange år for gravstedets opretholdelse, men siden 1973 har Københavns Kommune vedligeholdt mausoleet som historisk grav.

Besøg mausoleet til Open House

Du inviteres nu indenfor til et unikt besøg i et historisk vartegn på Københavns mest kendte kirkegård. Gå på opdagelse i historien og oplev, hvordan begravelsen af en adelig slægt foregik før i tiden.