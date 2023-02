AV-tekniker til Dansk Arkitektur Center

Du er en service-minded, kvalitetsbevidst tekniknørd med lyst til fast løn og langtidsplanlægning. Vi er en not-for-profit-organisation, der formidler arkitektur gennem udstillinger og aktiviteter. Vi lægger også hus til mange møder og konferencer, så vores tre AV-teknikere mangler en kollega på fuld tid.

For Dansk Arkitektur Center, DAC, er det vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i udviklingen af arkitektur og design. Vores opgave som nationalt arkitekturcenter og international kulturattraktion er gennem udstillinger, ture, events, læring og fysiske og digitale netværk at dele viden om en bæredygtig udvikling af vores fysiske rammer for liv.

DACs store konferencesal har en moderne, veludstyret teknikerbro hvorfra vi afvikler ofte komplekse møder med mange streaminger, indslag live og på skærm. Desuden har vi en antal fuldt udstyrede mindre møderum.

Udstillingerne retter sig mod kulturgæster med interesse for arkitektur. Vi gør os særligt umage for at formidle til børn og unge, og lægger vægt på, at man ikke behøver at være ekspert på området for at få en god oplevelse. Vores arrangementer, for eksempel talks og debatter, retter sig ofte mod et mere specialiseret publikum.

Om jobbet

Som AV-tekniker deltager du i både planlægning og afvikling af konferencer, møder og arrangementer samt udviklingen og driften af DACs udstillinger. Dine løsningsforslag og kreative input er ikke bare velkomne men helt nødvendige for at vi kan levere den unikke kvalitet, vi er kendt for. Der er tale om en fuldtidsstilling med skiftende arbejdstider, herunder også aften og weekend. Vagterne planlægges op til 6 uger frem i tiden.

Om dig

Som AV-tekniker i DAC kommer du til at have kontakt med mange mennesker: kolleger, gæster, mødearrangører. Så vi leder efter én med gode samarbejdsevner og sans for service. Hvis du har en lille sælger gemt i dig, er det også et talent du kan udvikle yderligere i samarbejdet med vores mødekunder. Det er ikke vigtigt, om du har meget erfaring eller er ny på området; dine dygtige kolleger er klar til at lære dig op i de konkrete opgaver, hvis blot du har styr på det tekniske.

Om os

DAC holder til i BLOX ved havnefronten i centrum af København. Vi lægger vægt på samarbejde og faglighed og deler glæden ved at møde gæster, deltagere og brugere i øjenhøjde i formidlingen af arkitektur, design og det byggede miljø. Vi prioriterer arbejdsmiljøet og er gode til at fejre sammen.

Sådan søger du stillingen

Hvis du har spørgsmål til jobbet som AV-tekniker, kan du kontakte AV-tekniker

Patrick Löfgren Siech pasi@dac.dk eller Chef for IT og Teknisk drift Peter Wahlstrøm pw@dac.dk

Send din ansøgning til job@dac.dk senest 15. marts 2023. Skriv ’AV-tekniker’ i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig.