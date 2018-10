Backstage: Royal Arena med arkitekten

Royal Arena i Ørestad lægger gulv til nogle af landets største begivenheder, og byggeriet har fået stor ros blandt danske og udenlandske arkitekturanmeldere. Men hvordan designer man en arena, der både skal rumme ishockey, svømning og kæmpe koncerter – og som samtidig skal bidrage til liv i et nyt byområde? Få svaret når Dansk Arkitektur Center (DAC) besøger arenaen med arkitekten bag byggeriet, Gry Kjær fra 3XN.

Den multifunktionelle Royal Arena, tegnet af 3XN med Arup som ingeniører, er designet til at kunne huse store koncerter og kæmpe sportsbegivenheder – på is, i vand og på banen. Topkapaciteten er på 16.000 tilskuere, men arenaen er fleksibel og kan også danne ramme for mindre arrangementer med plads helt ned til 3500 tilskuere.

På DACs Backstage-tur til Royal Arena får vi en eksklusiv guidet tur rundt i arenaen med arkitekt Gry Kjær fra 3XN. Hun indvier os i de arkitektoniske greb og de ingeniørtekniske løsninger, tegnestuen har benyttet i arbejdet med at skabe en arena i skandinavisk designtradition med fokus på kvalitet, funktion og design.

Vi hører også, hvordan Royal Arenas mål også er at skabe liv i det omkringliggende boligkvarter ved at have små mødesteder, pladser og nicher, som kvarterets beboere kan bruge, når arenaen ikke er i brug.

Det praktiske:

Turen tager 1,5 time

Vi mødes ved Hannemanns Allé 20, København S, 2300 København

Baggrund for turen

Royal Arena har Arup som ingeniører, og turen er derformotiveret af DACs store efterårsudstilling OVE – Ove Arup and The Philosophy of Total Design. Udstillingen går helt tæt på en af de største pionerer i ingeniør- og designverdenen i det 20. århundrede: Ove Arup. Den viser et omfattende udsnit af de ikoniske byggerier fra Arups arkiv, og hvordan hans visionære tilgang til ”Total Design” stadig tegner virksomheden den dag i dag. I udstillingen ser vi ind i fremtiden og oplever de nyeste og vildeste teknologier i arkitekturens verden. Læs mere her