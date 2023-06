Bæredygtige transformationer af arkitektur

Hvordan omfavner vi skønheden i det grimme? Nye bæredygtighedsstandarder kræver en ny æstetik. Eller gør de det? Deltag i denne talk på UIA kongressen, hvor vi ser nærmere på arkitektonisk værdi og diskuterer, hvad der er værd at bevare og transformere.

Klimakrisen tvinger os til at genoverveje vores tilgang til det byggede miljø. Vi skal bevare størstedelen af den eksisterende bygningsmasse – selv de bygninger, vi anser for at være mindst attraktive. Vil vi være nødt til at tilpasse vores opfattelse af æstetik i overensstemmelse med planetens behov? Kan vi i vores mission om at skabe et bæredygtigt samfund lære at finde værdi selv i de mest ubehagelige bygninger? Og hvilke konsekvenser vil det have for menneskelige værdier som livskvalitet, følelsen af at være hjemme og følelsen af tilhørsforhold?

I denne talk dykker vi ned i et af de mest definerende temaer inden for moderne arkitektur: Vigtigheden af at transformere det eksisterende. Være med, mens vi ser nærmere på bæredygtighed inden for arkitektonisk æstetik; hvorfor det strækker sig ud over dikotomien mellem grimt og smukt, hvordan det påvirker menneskers trivsel, og hvilke perspektiver det har i en fremtid, der kræver en ny opfattelse af, hvad der er værd at bevare og transformere.

Gæster:

Ciarán Cuffe, medlem af Europa-Parlamentet

Enlai Hooi, Senior Associate & Head of Innovation, Schmidt Hammer Lassen Architects

Indy Johar, Arkitekt og medstifter, Architecture 00 and Dark Matter Labs

Madeleine Kate McGowan, Speculativ Designer & Kunstner, Kunstnerisk leder hos NXT

Torben Klitgaard, administrerende direktør for BLOXHUB

Denne talk er en del af det europæiske projekt New European Bauhaus fyrtårn, Desire – Designing the Irresistible Circular Society. Desire har til formål at forene verdenerne af kunst, kultur og uddannelse med videnskab og teknologi for at præsentere en vej fremad, hvor æstetik spiller en nøglerolle i at transformere eksisterende byområder og skabe nye kvarterer.

Entre kun med UIA kongresbillet og eventet er på engelsk.