En tur langs Inderhavnen er samtidig en tur gennem byens mange bæredygtige løsninger og tiltag, som har gjort os kendt i hele verden. Takket være en langsigtet planlægning, og strategisk nytænkning, er det lykkedes København at komme med i den absolutte superliga indenfor smarte by-løsninger, klimatiltag og genanvendelse af såvel ressourcer som bygninger.





København har en ambition om at bliver CO2 neutral i 2025. Dette er realistisk pga. de mange cykelløsninger, forbedret kollektiv transport og genanvendelse af fx havnevandet til nedkøling, for derved at undgå at bruge strøm til ressourcekrævende klimaanlæg.

Det er løsninger og tiltag i københavnernes hverdag, der gør hele forskellen. Ændringer i forbrug, anvendelse af lokale ressourcer, sortering af affald og så skal man ikke underkende den gode gamle rugbrødsmotor.

I 2011 oplevede København et omfattende skybrud. I forlængelse heraf, blev en skybruds- og klimasikringsplan iværksat. Det er allerede mange år siden, og siden er det blevet naturligt altid at indtænke afledning af regnvand, grønne tage og genanvendelse, når der byudvikles i København.

Hvordan forhindre oversvømmelser fra Øresund, og hvor skal vandet ledes hen, når en 100års begivenhed igen rammer byen ovenfra? Alt det kommer vi ind på, når vi går turen rundt langs Inderhavnen i København.

Det praktiske

Mødested: I Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K, i Passagen ved DACs reception

Turen ender: På Ofelia Plads, tæt ved Skuespilhuset

Turen begynder præcis, så kom gerne min. 10 minutter før det aftalte tidspunkt

Varighed: 90 min.

Guide på turen er en af DACs øvede guider

Hold øje med vejret og medbring evt. paraply eller solhat. Vi gennemfører turen uanset vejret.

Pris:

3.600, – kr. inkl. moms for op til 20 personer. Tag op til 5 ekstra personer med for 180 DKK pr. pers.

Prisen inkluderer adgang til DAC på dagen for deltagerne på turen.

Særlige rabatter til rejsearrangører og universiteter.

Det oplever du undervejs: