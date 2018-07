Barselsvikar for Undervisnings- og udviklingsansvarlig

Ansøgningsfrist: 12. august

Skoletjenesten og Dansk Arkitektur Center (DAC) søger en barselsvikar for vores undervisnings- og udviklingsansvarlige, der kan medvirke til at udvikle og styrke det pædagogiske udviklingsarbejde og de daglige undervisningsaktiviteter for dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelser, VUC (AVU/ HF) og erhvervsuddannelser.

I maj 2018 åbnede DAC i BLOX på havnefronten i København. I hjertet af BLOX er DAC en international oplevelsesdestination for dansk arkitektur, byggeri og byudvikling. Det er på en gang mødestedet for professionelle, lokale og turister, og det er omdrejningspunktet for undervisning i arkitektur.

Dansk Arkitektur Center har mangeårig erfaring med undervisning og arkitekturpædagogik og driver i dag et permanent program af aktiviteter til f.eks. dansk, håndværk & design, matematik, samfundsfag og geografi. I BLOX har LEARNING fået udvidede faciliteter til workshops og undervisning i form af Educatoriet. Skoletjenestens undervisnings- og udviklingsansvarlige indtager en nøglefunktion i arbejdet med LEARNING, og skal bidrage til at indfri Dansk Arkitektur Center og Skoletjenestens fælles ambition om at skabe undervisnings- og læringsaktiviteter af en høj kvalitet, der styrker børn og unges møde med arkitektur.

Arkitekturundervisning handler i høj grad om at engagere og kvalificere elever til kritisk stillingtagen i emner, der vedrører arkitektur, byudvikling og design. I Dansk Arkitektur Center oplever lærere og elever, at arkitekturlæring er en naturlig del af fagene, og at undervisningen understøtter Fælles Mål, læreplaner og pædagogiske mål samt udfordrer med nye perspektiver på viden og metoder til læring. Undervisningen karakteriseres ved at tage afsæt i virkelige problemstillinger og foregår på en inddragende, involverende måde, f.eks. med workshopelementer der inkluderer VR, Minecraft og digital læring.

Som undervisnings- og udviklingsansvarlig er dine kerneopgaver

Sikre en høj kvalitet i den daglige undervisningsdrift, herunder bistå rekruttering og træning af undervisere, løbende opdatering og udvikling af læremidler, evaluering af undervisningsaktiviteter

Den daglige ledelse af Skoletjenestens undervisere herunder supervision og feedback samtaler med underviserne

Koordinering og udvikling af undervisningsaktiviteter og læremidler

Bistå og videreudvikle partnerskabsaftaler med f.eks. kommuner og uddannelsesinstitutioner

Bidrage til videnproduktion og videndeling i og uden for Skoletjenesten samt pædagogisk udviklingsarbejde på tværs af Skoletjenesten

Som undervisnings- og udviklingsansvarlig indgår du i teamet af Kulturaktiviteter i Dansk Arkitektur Center, som også tæller Tours og Events, herunder Events til børn & familier. Opgaverne løses i det daglige i tæt dialog og samarbejde med Aktivitetschefen, Booking, projektledere og kommunikationsrådgivere.

Du indgår desuden i Skoletjenestens kollegiale og faglige netværk af undervisnings- og udviklingsansvarlige på tværs af kulturinstitutioner som f.eks. Statens Museum for Kunst, Film X, Design Museum Danmark og Statens Naturhistoriske Museum, hvor du gennem temadage, studiegrupper, seminarer og arbejdsgrupper løbende får styrket dit vidensgrundlag og redskaber til pædagogisk udvikling i eksterne læringsmiljøer.

Vi søger en undervisnings- og udviklingsansvarlig, der har

En stærk pædagogisk og didaktisk profil forankret i en relevant faglig baggrund

Viden om og erfaring med undervisning, planlægning og koordinering af undervisning på kulturinstitutioner

Erfaring med at skabe og pleje netværk, kommunikere og videndele erfaringer og resultater

Erfaring med projektledelse og økonomi

Stærke kompetencer inden for brugerinddragelse og evaluering

Kendskab til – og meget gerne erfaring med – undervisning med digitale redskaber, herunder f.eks. Minecraft, VR

Erfaring med både skriftlig og mundtlig formidling

Ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2018.

Der er tale om et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen / Skoletjenesten

Arbejdsstedet er Dansk Arkitektur Center i BLOX på Bryghuspladsen.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Om os

Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder om udvikling og tilbud af undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Dansk Arkitektur Center er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås fra uge 31 ved henvendelse til: Skoletjenestens leder Poul Vestergaard på 3366 7350 eller

Aktivitetschef i Dansk Arkitektur Center Pia Rost Rasmussen på 6160 0154

Se endvidere: www.skoletjenesten.dk og www.dac.dk

Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV, dokumentation for uddannelse og reference

.Søg stillingen her senest søndag den 12. august 2018

Det er planen, at samtaler gennemføres den 17. august 2018 hos Skoletjenesten i Gyldenløvesgade.