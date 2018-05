Bibis drømmehjem i DAC

Forberedelse

Formidlingssporet ledsages desuden af en Vejledning til pædagogen, som kan downloades forud for besøget. Vejledningen giver idéer til hvordan du forbereder dit besøg og forklarer, hvordan det understøtter de pædagogiske læreplanstemaer.

Formidlingssporet tilbyder et rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud og tilbyder en oplevelse i et alternativt læringsmiljø.

Besøget i DAC



I forbindelse med besøget i udstillingen har I mulighed for at låne vores undervisningslokale Educatoriumtil at arbejde videre med opgaverne eller spise frokost. Ønsker I at anvende denne mulighed, skal I booke lokalet. (indsæt link) I kan låne lokalet i forlængelse af jeres udstillingsbesøg og maksimalt 1 time.