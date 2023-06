BLOX Tour de Chambre

Udforsk det spektakulære BLOX-byggeri ved Københavns havnefront, designet af OMA, og hjemsted for Københavns blomstrende design-, arkitektur- og byplanlægningsfællesskab.

Du vil blive introduceret til BLOX-fællesskabet, mens du nyder en drink, mingle med kolleger og nyder udsigten over Københavns skyline. Lad os slappe af og nyde charmen ved en sommeraften i København.

Under turen vil du få mulighed for at lære om de seneste udviklinger inden for byplanlægning, design, innovation og arkitektur samt møde organisationerne

BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Creative Denmark. Undervejs på turen vil du få mulighed for at udforske og vælge ingredienser, som du mener bør være en del af designet af et uimodståeligt cirkulært samfund, og blande din egen cocktail.

Du vil blive guidet gennem BLOX-bygningen og besøge hver organisation, før det kulminerer i et arrangement, hvor du kan nyde musik, drikkevarer og socialt samvær indtil kl. 22:00. Atmosfæren på arrangementet er uformel, så du er velkommen til at klæde dig komfortabelt og medbringe eventuelle spørgsmål, du måtte have.

Entre kun med UIA kongresbillet