Der bor faktisk nogen i BLOX på Bryghuspladsen. Og nu kan du komme op og se, hvordan det føles at leve og bo på toppen af det markante byggeri. Open House inviterer dig til at besøge en af de 22 lejligheder i BLOX.

BLOX er blevet kaldt alt fra et ’must-see’ til en ‘bastard’. Den markante, kantede glasbygning på havnefronten mellem Den Sorte Diamant og Langebro er nok mest kendt for at huse Dansk Arkitektur Center. Bygningen med de mange stablede kasser har både indædte tilhængere og modstandere. Hvad end man mener om BLOX, så har bygningen skabt liv på en ellers ret øde plads i byen.

Visuelt leder de stablede kasser tankerne hen på containere, der engang fyldte i havnen. Og de grønne nuancer i facaden kommer fra et ønske om at spejle vandet i havnen og de irrede københavnske kobbertårne.

Fredeligt, midt i byen

På 4. og 5. sal af BLOX ligger 22 lejligheder på mellem 120 og 200 kvadratmeter med glasvinduer fra gulv til loft og store terrasser, der giver en enestående udsigt over både byen og havnen. Og til trods for at hele bygningen er placeret direkte oven på en af Københavns trafikale arterier, er området på toppen af BLOX usædvanligt fredeligt.

Udover udstillingerne i Dansk Arkitektur Center, huser bygningen en designbutik, et fitnesscenter, Dansk Design Center og BLOXHUB – et kontorfællesskab med startups, etablerede virksomheder og organisationer inden for bæredygtig byudvikling.

Se byen fra en ny vinkel

Hvis du besøger lejligheden, når Open House inviterer indenfor, får du en sjælden mulighed for at kigge ind i et privat hjem på en af byens allermest attraktive adresser. Du får mulighed for at se byen og havnen i et nyt perspektiv som kun er meget få forundt.

Der er formidabel udsigt fra alle lejlighederne og et godt lysindfald igennem de store vinduespartier.

Læs mere om BLOX