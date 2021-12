Bo bedre bæredygtigt – dialogbaseret omvisning med øvelser

Kan arkitektur påvirke den måde, vi lever sammen på? Hvordan kan vi bo bedre og mere bæredygtigt? Og hvad betyder ’det gode liv’ egentlig?

I udstillingen undersøger eleverne sammen med en underviser fra Dansk Arkitektur Center, og med afsæt i reflektionsøvelser, forskellige muligheder for at bo bæredygtigt i fremtiden.

Hvad kan vi konkret gøre for at bo mere bæredygtigt, hvad er vi egentlig villige til at dele, og hvor meget ansvar vil vi tage for at være en del af fællesskabet? Med afsæt i tegnestuen Vandkunstens manifest og konkrete projekter sætter undervisningen fokus på vigtigheden af fællesskaber, på det at bo sammen og på at bo bæredygtigt.

Derudover diskuteres begreber som æstetik og livsværdi, inden eleverne selv skal udforme deres eget manifest for deres bofællesskab. Øvelsen kan oplagt tages med tilbage i klassen, hvor dialogen fortsættes med fokus på ’det gode klassefællesskab’.