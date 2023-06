Carlsberg Byen: Hvor fortid og fremtid forenes

På Carlsberg boede engang Danmarks mest berømte bryggerfamilie i et industrikvarter med grønne kobbertage og smukke sirlige detaljer. I dag er der igen gang i kedlerne i området, hvor de tidligere industribygninger nu får nyt liv og blandes med moderne byggeri, klimasikring og høje huse.

Carlsberg har alt det, en god historie er lavet af. En dramatisk familiesaga, iværksætteri, storkapital og en ukuelig tro på fremtiden. Kombineret med en sans for kvalitet, kunst og arkitektur, har bryggerfamilien Jacobsen sat et stort aftryk på København – og verden.

I dag er Carlsberg ikke længere et industrikvarter. Meget er revet ned, noget er fredet og består, og andet transformeres og genanvendes. Tilsammen danner foreningen af nyt, gammelt og omdannet arkitektur et moderne bykvarter med en helt særlig historie.

På turen kan du opleve

Smukke historiske bygninger

Transformerede bygninger – fra industri til kontorer og kulturtilbud

En prisvindende masterplan

Nye byrum med integrerede klimasikringsløsninger

Eksempler på forskellige boligformer – både rækkehuse og lejligheder

Skoler og institutioner

Transport

Med bus og til fods

Tilgængelighed

Alle ture er tilgængelige med sammenklappelige kørestole og for gæster, som er delvist mobile. Det er muligt at medbringe elektriske kørestole på alle ture, der foregår til fods. Servicehunde kan medbringes på ture, der foregår med både bus og på båd. Du kan medbringe en personlige hjælper gratis på alle turene.

For bedst muligt at kunne imødekomme din behov, beder vi dig venligst oplyse os om særlige forhold på forhånd på tours@uia2023cph.org. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på samme mailadresse.