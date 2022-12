CBS Kilen på Frederiksberg har givet nyt liv til området omkring sig. Oplev arkitekturen (og livet) på egen krop, når Open House byder velkommen til det prisvindende byggeri.

Navnet alene gør nok, at du har en forventning til, hvordan bygningen ser ud. Og du tager ikke fejl. Kilen er, ja, kileformet og kantet. I hvert fald udefra. Bygninger er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og hviler på to græsklædte høje. Fra afstand ser man først, hvordan facaden i store træk udgøres af lodrette skodder i en kombination af træ, farvet glas og kobber, hvilket giver husets ydre et varieret udtryk.

Organisk indre

Hvis du bevæger dig ind i kilen, er den alt andet end kantet. Her bliver du mødt af en atriumgård i organiske former i fem etagers højde. Store cirkelformede vinduer, der sørger for ovenlys, som kaster både diffust og direkte sollys ned og danner spændende lys- og skyggevirkninger i det indre gårdrum. To glaselevatorer og en elegant vindeltrappe forbinder bygningens etager.

Kom og se

Kom på besøg i CBS Kilen, når dørene åbnes til Open House, og få en fornemmelse af bygningen og det liv, den er med til at skabe. CBS Kilen blev i øvrigt præmieret i 2006, med den anerkendte engelske arkitekturpris Riba Award fra Royal Institute of British Architects.