Content producer i Dansk Arkitektur Center

Har du øje for den skarpe vinkel og den gode historie? Kan du producere velskrevet og læseværdigt digitalt indhold? Er du interesseret i arkitektur og design – og dets påvirkning af vores liv? Så er du måske Dansk Arkitektur Centers nye content producer.

I rollen som content producer kommer du til at arbejde tæt sammen med vores digitale redaktør og resten af Marketing- og Kommunikationsafdelingen i Dansk Arkitektur Center, DAC. Du får en spændende og udfordrende stilling, hvor du bidrager til formidlingen af arkitektur til det brede kulturpublikum og skaber indhold, der kan bruges på tværs af vores digitale platforme. Indhold, som på sigt øger antallet af besøgende online og styrker opfattelsen af DAC som inspirerende arkitekturformidler.

Om jobbet

Vi er et fagligt stærkt team, der arbejder på tværs med at markedsføre totaloplevelsen af DAC og på at øge danskernes interesse for arkitektur – og den betydelige rolle arkitekturen spiller i alles hverdag. Din primære opgave er at skrive artikler og guides om arkitektur, samt at vedligeholde og sikre aktualitet i vores eksisterende samling af artikler om arkitektur. Vi hjælper hinanden på tværs – derfor vil du også komme til at bidrage med andet digitalt indhold til DACs kanaler, hjælpe med den løbende presseindsats og andre forefaldende markedsføringsopgaver. Stillingen er et studiejob på 10 – 15 timer/ugen og kræver fysisk tilstedeværelse i DAC.

Om dig

Vi forestiller os, at du er i gang med en uddannelse indenfor marketing, kommunikation eller journalistik. Måske er du på sidste år af din bachelor eller det første år af kandidaten. Vi hænger os ikke så meget i hvad du læser; det vigtigste er, at du er en stærk kommunikatør, der trives godt et sted mellem kreativ indholdsproduktion og mere rutineprægede opgaver med vedligeholdelse af content. Du har solide skriftlige kompetencer og navigerer sikkert i detaljerige og, til tider, komplekse opgaver, hvor du kan arbejde selvstændigt og selv opsøge løsninger. Derudover er det en fordel, hvis du allerede har stiftet bekendtskab med et CMS-system – fx Drupal eller WordPress og meget gerne også video- og billedredigering. Det ville selvfølgelig også være skønt, hvis du interesserer dig for arkitektur, design og bykultur – ellers kommer du i hvert fald til det.

Om os

Dansk Arkitektur Center er en international kulturattraktion for alle, der vil opleve og forstå, hvordan arkitektur og design skaber rammerne for vores liv. Vi bor i hjertet af København ved inderhavnen i den spektakulære bygning BLOX og er en del af Københavns Kulturkvarter. DAC skaber engagerende oplevelser og debat om arkitektur, design og byudvikling gennem udstillinger, ture, events, læring og netværk. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser, og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange, vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning på max 1 side + tilhørende CV til digital redaktør, Andreas Grubbe Kirkelund på agk@dac.dk senest d. 12. marts 2023. Skriv ’Content producer’ i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!