Content & Social Media Specialist (barselsvikar)

Kan du lede, udvikle, rådgive om og ikke mindst drive digital markedsføring? Har du øje for den gode historie, og kan du omsætte den til video og billeder?

Som vores nye Content & Social Media Specialist får du ansvaret for vores social media-kanaler og er med til at udvikle og markedsføre podcasts, videostreaming og meget mere for at øge synligheden af DAC som et nyt, moderne, kulturelt mødested for alle kulturinteresserede.

Træd ind i en dynamisk og kreativ verden

Dansk Arkitektur Center (DAC) er en international kulturattraktion, der viser, hvordan arkitektur og design skaber rammerne for vores liv. I 2018 flyttede vi ind i BLOX på Københavns havnefront, og Danmark fik en ny kulturinstitution inden for arkitektur, design og bykultur.

Du bliver en del af DAC’s salg-, marketing- og kommunikationsafdeling, som består af syv erfarne specialister inden for kommunikation, design, marketing og salg. Vi er ambitiøse i forhold til at udbrede kendskabet til DAC i et dynamisk interessentlandskab. Vi befinder os alle godt i et kreativt miljø, hvor tingene går stærkt.

Skab indhold om bæredygtighed og arkitektur

Målsætningen for vores digitale kanaler er at sammensmelte onlinekomponenter med vores fysiske oplevelser og understøtte gæsterejsen før, under og efter et besøg i DAC. Samtidig ønsker vi at udnytte digitale muligheder til at bygge bro til et publikum uden for BLOX og give dem en fantastisk oplevelse.

Du får et hav af spændende arbejdsopgaver inden for digital marketing, herunder:

at stå for full content til vores sociale medier, dvs. producere video, billeder og tekst (på dansk og engelsk)

at fungere som rådgiver for kolleger, der laver forskelligartede produkter og programmer

at projektlede og holde styr på budgetter

at professionalisere måden, som vi arbejder på digitalt, ved at udvikle faste processer og formater, udvikle drejebøger og guides og rapportere den digitale performance.

En kreativ og stærk Content & Social Media Specialist

Vi forestiller os, at du har minimum fem års erfaring med sociale medier og digital marketing. Du har sandsynligvis en kommunikations- eller markedsføringsbaggrund, men din uddannelse er ikke så afgørende. Det vigtigste er, at du er en stærk, idérig og kreativ kommunikatør, der er passioneret omkring community-opbygning og digital markedsføring.

Du kan arbejde selvstændigt og følge kampagner til dørs fra idé, enkelte opslag, til optimering, tracking, analyse og evaluering.

Du kan tænke sammenhængende på tværs af alle vores kanaler og har en forståelse for, hvad der virker på digitale platforme.

Du kan arbejde strategisk og rådgive dine kollegaer.

Du har erfaring med at producere indhold til social og web, og du føler dig godt hjemme i Photoshop og kan redigere i After Effects, Premiere Pro eller Final Cut Pro.

Du har stor erfaring med paid social – herunder at sætte kampagner op på de sociale medier og målrette dem efter de rette målgrupper, følge op på kampagner, hvordan vi booster osv.

Bliv en del af et kreativt og stærkt community

Du kommer til at være med til at opbygge et stærkt community, få stort ansvar og befinde dig i en stor full inhouse-marketingafdeling. Det betyder, at du får en masse spændende kolleger, som du kan være kreativ sammen med.

Du kommer til at blive en del af hele Danmarks kreative ambassade – BLOX – midt i byen. Du er med til at bevidstgøre mennesker i forhold til bæredygtighed, da arkitektur også omhandler energi, og byggebranchen står for en stor del CO2-udslip. Du kommer derfor til at være med til at skabe engagement og forandring.

Interesseret?

Ansættelsesdatoen er 1. marts eller snarest derefter. Det drejer sig om ca. 1 års vikariat. Vi inviterer til samtale løbende, så søg gerne allerede i dag. Send din ansøgning og dit CV via ”Søg jobbet online” hurtigst muligt, og senest tirsdag d. 2. februar. Vi forbeholder os desuden retten til at lukke for modtagelse af ansøgninger, når vi finder den rette kandidat.

Jobindex er vores rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent hos Jobindex Sofie Mathilde Lauridsen Sleiborg på tlf.: 7245 9121.

Vi glæder os til at høre fra dig.