Brænder du for arkitektur og formidling? Og har du lyst til at udvikle dine evner som underviser og formidler til mange forskellige målgrupper? DACs undervisningsafdeling søger studerende til et spændende og kreativt studiejob som underviser og facilitator på familieworkshops.

Som underviser skal du:

Gennemføre undervisningsforløb i vores Educatorium i BLOX, lokalt på skoler i hele landet og ude i byen

Kunne formidle til grupper af børn og unge – lige fra børnehaver til gymnasium

Omvise skoleklasser og familier i vores skiftende udstillinger

Assistere på lærerkurser og inspirationsaftener

Facilitere workshops for børn, unge og familier i ferier og weekends

Du skal primært formidle til:

Elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser samt lærere

Børnehaver og SFO’er

Børn og deres familier

Det er afgørende at:

Du har erfaringer med – eller stor lyst til – undervisningsarbejde

Er udadvendt og en god formidler

Finder glæde ved at samarbejde med mange slags mennesker fra forskellige faggrupper

Har stort gåpåmod og trives med forskelligartede opgaver i en varieret arbejdsdag

Du er fleksibel og kan også arbejde i ferier, weekender og aftener – og i perioder i flere sammenhængende dage om ugen ude i landet

Faglige kvalifikationer:

Du er indskrevet på en relevant videregående uddannelse (lærerstudiet, DPU, kunsthistorie, arkitektskolen, Plan, By og Proces, el.lign.) og har mindst 2 års studie tilbage

Du har en bred viden om og interesse i arkitektur

Du har gode digitale kompetencer (f.eks. Minecraft og/eller digitale tegneprogrammer) og er ikke bange for tekniske opgaver

Vagter:

Vagter som underviser ligger på hverdage (typisk 1-3 hverdage om ugen, varierende antal timer)

Vagter i forbindelse med børn og familie-arrangementer ligger i weekender og ferier (varierende antal timer)

Vi kan tilbyde:

Tilknytning til et levende hus i inspirerende rammer

Gode kollegaer i et velfungerende team

Et fagligt relevant studiejob medsjove udfordringer

Kompetenceudvikling inden for undervisning, arkitekturformidling og facilitering

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Undervisnings- og udviklingsansvarlig Asløg Schytter Andersen Tlf. 3154 5138, asa@dac.dk

Ansøgning sendes til job@dac.dk mærket Underviser i emnefeltet.

Ansøgningsfrist: søndag den 13. januar 2019

Samtaler afholdes i uge 3 og 4 – forventet opstart herefter

Baggrund:

I DAC vil vi gerne dele vores glæde ved arkitektur med så mange som muligt. Vi har et levende hus med mange aktiviteter rettet mod skoleklasser og familier. Du kan læse mere om vores undervisningstilbud herog vores pædagogiske profil her.