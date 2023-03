Dansk Arkitektur Center (DAC) er selvfølgelig også selv med i Open House programmet – og inviterer alle, også folk uden billet, på gratis adgang i weekenden d. 25-26. marts. Kom og oplev BLOX bygningen, der er bygget som en by i byen med fitnesscenter, cafeer og lejligheder på toppen. DAC Café serverer dagens ret, så du kan tage en velfortjent frokostpause i din Open House weekend med byens bedste udsigt.

Lige ved Langebro ud til Københavns Havn, ligger BLOX bygningen med sine grønne og blå farver inspireret af både vandet og Københavns grønne kobber tage og tårne. Bygningen er tegnet af den hollandske arkitekt Rem Koolhaas’ tegnestue OMA.

En by i byen

Dansk Arkitektur Center har haft til huse i BLOX, siden det stod færdigt i 2018. Og bygningen er fra start af skabt til at rumme DAC’s udstillinger, shop og café. Hjertet i DAC og BLOX er det store, atriumlignende rum i midten, som er DAC’s udstillingsforum. Herfra kan man kigge op i bygningens kontorfællesskab i BLOXHUB og i DAC’s egne kontorer, hvor udstillingerne skabes. Derudover har DAC et mindre udstillingsrum kaldet Guldgalleriet, pga. det ’guld’ gulv rummet har. Den bedste udsigt over byen får man fra DAC Café, der også har en tagterrasse ud mod havnen.

Den vilde arkitekt

Arkitekten bag BLOX, Rem Koolhaas, bliver anset for at være en af de mest fremtrædende arkitekturtænkere bl.a. gennem sine bøger Delirious New York og S, M, L, XL skrevet med designer Bruce Mau. Han har modtaget den fornemme amerikanske arkitekturpris Pritzker Price. Og så har han influeret en del danske arkitekter, som f.eks. Bjarke Ingels, der i 90’erne var i praktik hos Koolhaas.

Brug DAC som din pause under Open House, og lad udstillingerne give dig et nyt perspektiv på byen og bygningerne, du kan opleve.