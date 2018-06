Den hemmelige hule

Lektionsplan

Før (forberedelse af eleverne):

Lektion 1 – 3:

Før DACs undervisere kommer på besøg, skal klassen på tur til et udvalgt sted i naturen med udgangspunkt i stederne under www.smutturen.dk. Smutturen er et projekt under Visit Denmark, Naturstyrelsen og Realdania, der har til formål at skabe kendskab til unikke og naturskønne steder ude i lokalområderne. DAC anbefaler, at klassen booker den lokale naturvejleder (gratis) til en tur rundt i landskabet ved det specifikke smutturssted. Forløbet kan dog også fungere, hvis klassen besøger et andet naturskønt sted.

Ude i naturen indsamler eleverne materialer til deres hulemodel (fx græs, blade, pinde).

Sammen fotodokumenterer klassen de særlige karakteristika for naturen.

Lektion 4 – 5:

Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med landskabets karakteristika ved at svare i hele sætninger på stillede spørgsmål på arbejdsarket, hvormed de producerer en informativ tekst om landskabets særlige kendetegn.

Til teksten tegner eleven små skitser for at visualisere landskabets former.



Under (besøg af Dansk Arkitektur Center):

Lektion: 6 – 8:

Ved besøget fra DAC samler DACs underviser op på elevernes undersøgelser af landskabets former. DACs underviser introducerer herefter eleverne til arkitektens arbejde med at designe fantasifuld stedsspecifik arkitektur.

Ud fra den viden eleven har erhvervet sig om landskabet, skal eleverne med DACs underviser selv skabe en arkitekturmodel (rumlig konstruktion) af en hemmelig hule, der er skjult i landskabet og hvorfra man kan sidde og betragte naturen uden for hulen.

Eleverne camouflerer hulen med de materialer, de har indsamlet ude i naturen. Fotodokumentationen fra stedet hjælper til at understøtte arbejdet med at gøre huledesignet stedsspecifikt.

Efter (fortsat arbejde efter DACs besøg):

Lektion: 9:

Teksten fra DACs arbejdsark renskrives på karton i hånden, og eleverne skaber en udstilling på skolens bibliotek, hvor arkitekturmodeller og informative tekster udstilles.

Brug evt. DACs vejledning Tips og trickstil inspiration.

Klassen kan genbesøge stedet i naturen og bygge en rigtig hule.

Læringsmål

Den hemmelige hule-forløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for Dansk, Matematik, Billedkunst og Natur/Teknologi:

Dansk:

Kompetenceområde-/mål: Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Færdigheds- og vidensmål: Fremstilling:

Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.

Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning

Billedkunst:

Kompetenceområde/-mål: Billedfremstilling: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder

Færdigheds- og vidensmål: Skulptur og arkitektur:

Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner.

Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Matematik:



Kompetenceområde: Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan opdage sammenhænge mellem plane og enkle rumlige figurer. Eleven kan bygge og tegne rumlige figurer

Natur/Teknologi:



Kompetenceområde: Undersøgelse: Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Kompetenceområde: Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Færdigheds- og vidensmål:

Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer.

Eleven kan mundtligt og skriftligt anvende enkle fagord og begreber