Det gamle Rigsarkiv

De fleste, der har bevæget sig rundt på Slotsholmen og omkring Christiansborg, har set på Rigsarkivets tidligere bygninger – Kunstkammerbygningen, Gehejmearkivet og Den Zuberske Bygning udefra. Men det er nok de færreste, der kender deres navne og historie – nu har du chancen for at komme med indenfor.

Overfor Christiansborg ligger der en række bygninger, som tidligere har huset Rigsarkivet, indtil de i 2021 flyttede til Kalvebod Brygge. De mere end 9.000 kvadratmeter tilhører i dag Folketinget, og planen er, at bygningerne på sigt bl.a. skal styrke Folketingets borgervendte aktiviteter. I forbindelse med Open House får du mulighed for et særligt kig ind i bygningerne.

Bøger, kunstskatte og kanoner

Kunstkammerbygningen er den største og ældste af de tre bygninger. Byggeriet blev sat i gang af Frederik III, 5 år efter at han i 1660 havde indført enevælden ved et statskup. Pladsen på Københavns Slot var blevet trang, og den belæste og samleglade konge manglede et sted til sine mange bøger, kunstskatte og ikke mindst kanoner. Kong Frederik III nåede dog aldrig at se bygningen stå færdig, da han døde inden da.

Historiske arkiver og bogsamlinger

Senere steg behovet for mere plads, og i 1715 opførte man Gehejmearkivet, der under Kong Frederik IV blev brugt til at huse kongens historiske arkiv. Også bogsamlingen i Det Kongelige Bibliotek, som nu lå i Kunstkammerbygningen, ekspanderede kraftigt i denne periode, og derfor fik biblioteket i 1785 en tilbygning til Kunstkammerbygningen, nemlig Den Zuberske Bygning. En bygning, der i dag står næsten, som da den blev opført.

På rundvisningen kommer du med rundt i alle tre bygninger, der efter Rigsarkivets fraflytning er overtaget af Folketinget. Du kan se arkitekturen og høre om bygningernes historie.