Dialogbaseret omvisning i udstillingen

Vil I gerne lære mere om arkitektur? Dansk Arkitektur Center tilbyder dialogbaserede omvisninger for ungdomsuddannelser i vores aktuelle udstillinger sammen med vores dygtige undervisere.

Gennem lærerig og levende formidling får dine elever aktiveret deres eksisterende viden om arkitektur. Undervejs inviterer DACs underviser til fælles refleksion om højaktuelle problemer indenfor arkitekturens verden!

I perioden fra d. 22. marts til d. 26. maj kan I komme på opdagelse i to udstillinger, som begge handler om hvordan vi passer på vores verden og hinanden:

Nutidens forbrug – fremtiden problem

Udstillingen fokuserer på udviklingen af bæredygtige byer og FNs verdensmål #11. Den tager temperaturen på ungdomsengagement i dag og viser hvordan nutidens ungdomsgeneration går forrest i kampen for en bæredygtig fremtid for vores fælles byer. Læs mere om udstillingen her

Umistelige landskaber

I denne udstilling oplever dine elever, hvordan arkitektur formes af utrolige naturforhold. Udstillingen præsenterer Dorte Mandrups fantastiske, sanselige arkitektur ved Vadehavet på den danske vestkyst og Ilulissat Isfjord i Grønland – som begge er på UNESCOs liste over verdensarv. Læs mere om udstillingen her

Gratis undervisningsforløb for udskoling og ungdomsuddannelser

I forbindelse med udstillingen “Nutidens forbrug – fremtidens problem” tilbyder vi et begrænset antal gratis undervisningsforløb, hvor eleverne

arbejder projektorienteret og innovativt med FNs Verdensmål #11 om bæredygtige byer og lokalsamfund.

Læs mere og book forløbet her

Lærerkonference – fra verdensmål til undervisning d. 26. april 2019

Hvordan kan du bruge FNs Verdensmål i din undervisning – og klæde dine elever på til at bidrage til en bæredygtig udvikling i vores byer? Kom til lærerkonference og få ny inspiration.

Konferencen er for undervisere på ungdomsuddannelserne. Se program og book din billet her