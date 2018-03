Kan du lede, udvikle, rådgive om og ikke mindst drive digital markedsføring og communities? Så er du muligvis den digitale specialist, vi mangler i vores Marketing- og Kommunikationsteam.

Du vil komme til at udvikle og drive vores mere end 15 digitale kanaler og være med til at udvikle og markedsføre podcasts, videostreaming og meget mere. DAC har en målsætning om at overføre den analoge oplevelse, som vi i dag tilbyder, til et digitalt univers. Vi ønsker at smelte de digitale komponenter sammen med vores fysiske oplevelser og understøtte en gæsterejse før, under og efter et besøg i DAC. Samtidig ønsker vi at udnytte digitale muligheder til at bygge bro til et publikum uden for vores nye hjem, BLOX, og give dem en fantastisk oplevelse.

Dine opgaver

Du skal strømline og udbygge vores digitale communities, lave permission-kampagner, drive trafik til vores salgskanaler, samt forfine vores SEM og konverteringer på tværs af kanaler. Det er afgørende, at du kan tænke sammenhængende på tværs af vores kanaler, men du skal ikke være for fin til at lave statusopdateringer, sætte annoncer op og lave en Google Analytics rapport.

På den korte bane skal du skabe tæt sammenhæng mellem vores mange indsatser, være med til at implementere vores nye marketing automation system, samt rådgive dine dygtige kollegaer med andre fagligheder om digital markedsføring og kommunikation.

På den lidt længere bane skal du professionalisere måden, vi arbejder på digitalt. Fx ved at udvikle faste processer og formater for produktion af indhold, udvikle drejebøger og guides og bidrage til god rapportering på den digitale performance. Forhåbentlig kommer du også med en erfaring og kreativitet, så du kan vise os løsninger, som vi endnu ikke har tænkt på.

Det hjælper meget, hvis du kan projektlede og holde styr på budgetter. Du er vant til at have mange forskellige opgaver og deadlines på samme tid – og det mener vi! Du bliver ikke slået ud af en organisation i transition, hvor meget er nyt for alle. Du er nysgerrig, glad for at samarbejde med passionerede og ambitiøse mennesker og åben over for nye idéer.

Lidt om os

I foråret 2018 flytter DAC ind i BLOX på Københavns havnefront. Her får Danmark sin nye store kulturinstitution inden for arkitektur, design og bykultur. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Interesseret? Så send en mail til Kristoffer Soelberg, Marketing Operations Manager

Vi afholder løbende samtaler og ansætter i løbet af marts. Send derfor din ansøgning hurtigst muligt.