Eventkoordinator til Dansk Arkitektur Center (barselsvikariat)

Du er en SKAB – UDFØR – EVALUER – GENTAG-type når det kommer til arrangementer og events. Og så mener du, at arkitektur og byudvikling er vigtigt i den grønne omstilling uden at du nødvendigvis er ekspert i design og arkitektur.

Vi er et center for fortællinger om arkitektur og byudvikling til faglige og ikke-faglige målgrupper, og vi mangler dig til planlægning og afvikling af husets mange forskellige aktiviteter.

For Dansk Arkitektur Center er det vigtigt, at så̊ mange som muligt engagerer sig i udviklingen af arkitektur og design. Vores opgave som nationalt arkitekturcenter og international kulturattraktion er gennem udstillinger, ture, events, læring og fysiske og digitale netværk at dele viden om en bæredygtig udvikling af vores fysiske rammer for liv.

Om jobbet

DACs eventkoordinator skal være med til at omsætte gode idéer til inspirerende og værdiskabende events og aktiviteter med fokus på formidling af, og debat om, arkitektur og byudvikling.

Der er dage, hvor vi har arrangement både morgen og aften, og skal evaluere, koordinere og langtidsplanlægge i løbet af dagen. Så du skal have hang til at skabe overblik og struktur og evnen til at eksekvere, handle og træffe beslutninger – også når alting lander oven i hinanden og der er hensyn på tværs af huset, som skal flettes sammen.

Som eventkoordinator vil du indgå i et tæt samarbejde med kolleger med ansvar for de projekter, du bliver en del af. Du vil også skulle koordinere på tværs af huset med vores kulturaktiviteter, kommunikation- og markedsføringsteam, teknikere, konferenceteam og alle dem, der i øvrigt er med til at få DAC til at lykkes.

Om dig

Du tænker nyt og kreativt for at ramme de rigtige målgrupper med de rette events

Du er ikke bange for at tage initiativ og tage praktisk ansvar

Du er vant til at indgå i teams og god til at samarbejde på tværs af mange fagligheder

Du er superstruktureret og opmærksom på både helhed og detaljer

Du er indstillet på at være fleksibel omkring din arbejdstid i forbindelse med afviklinger

Du har en relevant uddannelse eller tilsvarende erfaring (projektledelse, eventkoordinering og –afvikling fra kultursektoren)

Om os

Vi er en not-for-profit-organisation, der arbejder for at øge kendskabet til arkitekturens rolle i den grønne omstilling

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor vi respekterer hinanden og går glade på arbejde

Vi prioriterer samarbejde og derfor også fysisk fremmøde

Vi er et levende hus midt på Københavns havnefront, hvor vi hele året inviterer et bredt publikum ind til udstillinger, oplevelser og vores mange arrangementer

Stillingen er på fuld tid. Løn er efter kvalifikationer.

Sådan søger du

Ansøgning, CV og eventuelt andet relevant materiale sendes til job@dac.dk. Emnefelt: Eventkoordinator

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte programchef, Kultur, Kasper Riisholt, kri@dac.dk / +4531120395

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men senest d. 1. januar 2024. Vi indkalder løbende til samtale indtil stillingen er besat.