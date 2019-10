Hvordan er arkitektur og design en del af vores hverdag og det liv vi lever? ’Fang din by’ er en fotokonkurrence for elever på mellemtrin i fagene dansk og billedkunst. Eleverne skal arbejde med fotografi koblet til arkitektur og deres eget liv.

I 2020 tager konkurrencen udgangspunkt i hverdagen – cykelturen til skole, boldspil i skolegården eller lektielæsning i køkkenet. Vi stiller skarpt på hvordan arkitekturen er rammen om det liv vi lever, og de hverdagsscenarier i igen og igen gennemgår. Den præcise fotografiske udfordring udsendes med undervisningsmaterialet den 2. marts 2020.

Udvalgte fotos fra konkurrencen bliver udstillet i København henover sommeren 2020

Hvorfor deltage i ’Fang din by’?

Selfies, Instagram og Snapchat – at tage fotos med mobilen er en del af mange unges hverdag. I ’Fang din by’ får eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem et medie, som de allerede er aktive brugere af. Det motiverer til at arbejde med centrale dele af danskfaget samt fagene billedkunst og design og arkitektur.

Hvor lang tid skal jeg sætte af?

Under konkurrenceperioden arbejder eleverne med forskellige opgaver i undervisningsmaterialet og med at tage billeder, som indsendes til konkurrencen via mail. Undervisningsmaterialet fylder ca. 2 lektioner, og fotos til selve konkurrencen er ’hjemmearbejde’. Så selvom du måske har lagt din årsplan, er der mulighed for nemt at flette forløbet ind i undervisningen, da det er et relativt kort forløb.

Hvornår løber konkurrencen?

Specifikke datoer for konkurrencens forløb vil snarest blive uploadet her.

Hvad vinder man?

En professionel jury udvælger det foto, der har den bedste fortolkning af temaet. Vinderklassen får en tur i DAC i det nye hus BLOX, der er unikt designet som en by i byen. En DAC-underviser tager klassen med ’bag scenen’ og fortæller om BLOX samt om den aktuelle udstilling. Vi byder på morgenmad og frokost. Efter besøget i DAC går turen til Tivoli, hvor alle elever får gratis entré og turarmbånd. Der vil desuden blive kåret både en 2. og 3. plads, der hver vil modtage en goodiebag fra DAC.

Materiale til lærerens før- og efterarbejde

Følger

Hvordan tilmelder jeg mig?

tilmelding til undervisningsforløbet foregår ved email til ljr@dac.dk