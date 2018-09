Gå på opdagelse i ingeniørens verden

Tag din elever med på opdagelse i DACs efterårsudstilling om ingeniørkunst i verdensklasse. Udstillingen ’OVE – Ove Arup and the Philosophy of Total Design’ stiller skarpt på den verdensberømte danske ingeniør, hans banebrydende designfilosofi, og de nye og vilde teknologier som virksomheden Arup arbejder med i dag, bl.a. verdens første bioreaktive facade skabt af algevækst.

Udstillingen præsenterer 100 års udvikling af ingeniørarbejde og arkitektur fra 1920’erne til i dag via prototyper, lydinstallationer, modeller, film og interaktive installationer.

Udstillingen er åben fra d. 12. oktober 2018 til d. 17. februar 2019. Læs mere om udstillingen her (LINK)

Formål

Ove Arup kaldte sin filosofi ”total design”, fordi han mente, at helstøbt arkitektur opstår, når teknik, formgivning og æstetik smelter sammen.

Formålet med forløbet er at give dine elever indsigt i ingeniørens arbejde, redskaber, muligheder og udfordringer og give dem en forståelse af, hvorfor arkitekten og ingeniøren har brug for at samarbejde for at bygge funktionelt, bæredygtigt og æstetisk. I vil i DAC blive stillet en række opgaver, der opfordrer jer til at gå på opdagelse i udstillingen, og I vil selv prøve kræfter med at bygge.