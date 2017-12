Gå til arkitektur: afslutningsudstilling

Tilmeld dig (dine børn) Gå til arkitektur 2018

Kan du lide at tegne og bruge din fantasi? Er du god til at bygge og opfinde ting? Er du vild med den digitale verden – og vil du med ud på opdagelse i byen? Så er ‘Gå til arkitektur 2018’ helt sikkert noget for dig!

Der er tre forskellige målgrupper til forsk. Aldersgrupper/niveauer.

TILMELD NÆSTE ÅRS HOLD HER:

Begynder (7-9)

Øvet (8-10)

Special (11-14)