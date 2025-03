Hvordan kan vi gøre genbrug uimodståeligt? Kom og opdag, hvordan det brugte kan få nyt liv og ny skønhed.

I undervisningsforløbet Genbrug! – fra affald til fremtidens byggeri dykker vi ned i, hvordan vi kan transformere vores opfattelse af det gamle, det brugte og det kasserede. Vi lever i en verden præget af overforbrug og affaldsbjerge, men midt i det, vi smider væk, gemmer der sig nye muligheder. I dette forløb undersøger vi, hvordan arkitektur, design og byudvikling kan være nøglen til en mere bæredygtig fremtid – hvor genbrug ikke kun er en nødvendighed, men også et æstetisk og innovativt valg.

I vil opleve eksempler på, hvordan arkitekter, kunstnere og ingeniører arbejder med at bevare bygninger, genanvende materialer og tænke i cirkulære løsninger. Fra historiske mursten, der får nyt liv, til kreative transformationer af skrald til byggematerialer – I vil blive inspireret til at se det eksisterende med nye øjne.

Gennem skitsetegning, dilemmaspil og kreative øvelser vil I blive udfordret til at gentænke jeres omgivelser. Hvordan kan vi forlænge levetiden på bygninger og materialer? Hvordan kan vi ændre vores forbrugsvaner og gøre genbrug til en naturlig del af hverdagen? Hvordan kan vi skabe en fremtid, hvor vi bygger med respekt for naturens kredsløb?

Forløbet giver jer indsigt i de store samfundsmæssige forandringer, der er nødvendige for at skabe et cirkulært samfund – og I bliver medskabere af idéer til en mere bæredygtig fremtid.

