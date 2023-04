Grøn by – By & Havn

Selskabet By & Havn spiller en afgørende rolle i udviklingen af den anmelderroste hovedstad, vi kender i dag. Selskabet står blandt andet bag udviklingen af Københavns Metro, Ørestad, Inderhavnen og det nye Nordhavn. Den danske regering og Københavns Kommune har placeret ansvaret for udviklingen af hovedstaden i et selskab, som på tværs af skiftende regeringer og kommunalpolitik kan sikre en langsigtet, strategisk og økonomisk bæredygtig plan.

Selskabet ejes af Københavns Kommune (95%) og staten (5%), som har overdraget stort set alle offentligt ejede byggegrunde til By & Havn. Det er en meget stor andel af de områder i kommunen, hvor der er og har været byggemuligheder.

By & Havn finansierer byens store udviklingsprojekter gennem salg af grunde til forskellige bygherrer, og eventuelle overskud går til at nedbringe Københavns kæmpegæld for anlæggelsen af Københavns Metro.

I dag beskyldes By & Havn for ikke at lytte nok til københavnerne ved udvikling af hovedstaden, særligt i forbindelse med den nye bydel ”Fælledby” på Amager Fælled og etableringen af den kunstige halvø Lynetteholm nord for Refshaleøen.