    Vi søger nye guider

Del din kærlighed til København og dens arkitektur

Bliv en del af holdet på Dansk Arkitektur Center (DAC) i BLOX når vi byder velkommen til både lokale gæster og besøgende fra verden over, der ønsker at udforske vores bys arkitektur.

Vi søger studerende, som er flydende på både dansk og engelsk, til et kompetencegivende og spændende studiejob, hvor vi til gengæld har brug for din viden, din fleksibilitet og din glæde ved at kommunikere til andre.

Opgaver

guide grupper på DAC-ture gennem byen og udstilling

formidle DACs udstillinger og byde gæster velkommen



Vi forventer at du

læser på en relevant videregående uddannelse indenfor arkitektur, byplanlægning, landskabsarkitektur, ingeniør, kunsthistorie, arkitekturhistorie, design eller lignende

er en dygtig mundtlig formidler og taler engelsk på et højt niveau

er imødekommende overfor både det brede kulturpublikum og professionelle grupper fra Danmark og verden over

afvikler 8-15 timer om ugen hele året

er fleksibel og kan arbejde i weekenden og nogle gange om aftenen

DAC tilbyder

et træningsforløb hvor du lærer om byens udvikling og dens arkitektur,

samt hvordan du kan formidle det levende til andre

mulighed for at deltage i DAC events

et inspirerende arbejdsmiljø med gode kolleger

nye udfordringer og et nyt netværk af professionelle kolleger



Spørgsmål?

Kontakt Jen Masengarb, DAC senior projektleder for ture og guider, på jma@dac.dk

Ansøg

Send din ansøgning til job@dac.dk mærket ”Ansøgning: Guide i DAC” i emnefeltet.

Ansøgningsfristen er fredag den 31. januar 2020 kl 17.00

DAC afspejler samfundet, og vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn og etnisk baggrund til at søge.

Foto: Kontraframe