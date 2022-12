Kom med inden for i Harsdorffs Hus – det lidt hemmelige hus på Nyhavns-siden af Kongens Nytorv. Find et vindue og kast et blik på Kongens Nytorv fra en ny vinkel. Oplev de elegante stuer og se den store, imponerende sal, hvor udenrigsministeren engang havde sit kontor.

Facaden på Harsdorffs Hus lyser op mellem det mørke Charlottenborg og Det Kongelige Teater. Du har måske passeret det utallige gange – og måske har du undret dig over, hvad huset egentlig gemmer på.

Den fredede bygning er opført af arkitekten C. F. Harsdorff i 1780 og ses i dag som et forbillede for den danske klassicisme, med sine tempelgavle, flade søjler og relieffet af den romerske gudinde Aurora.

Fornem historie i fornemme opgivelser

Som hjem for grever og baroner, florissante kaptajner, politiske kandestøbere og entreprenante iværksættere byder også husets indre på store fortællinger.

I årene, hvor vi solgte de vestindiske øer til USA, havde Udenrigsministeriet til huse her, og siden flyttede bl.a. Forligsinstitutionen og Det Kongelige Akademis arkitektskole ind.

I dag lægger Harsdorffs Hus lokaler til kontorfællesskabet Office Club i sammenhæng med naboen Brønnums Hus.

Besøg Harsdorffs Hus

Nu har du en unik mulighed for at besøge dette specielle stykke arkitekturhistorie.

I løbet af Open House kan du få adgang til stuer, sale, værelser, trapper og gange. Indrettet med inspiration fra den lange historie – sat i perspektiv af dansk samtidskunst. Du kan blandt andet opleve værker af kunstnere såsom Olafur Eliasson, Jess Fomsgaard, Annette Harboe Flensborg, Elmsted & Dragset og Peter Callesen.

