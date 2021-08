Hvordan bor vi bedst sammen?

​Tag dine elever med i udstillingen Bo bedre bæredygtigt og lad dem skabe nye progressive bud på, hvordan vi kan bo med mere respekt for naturen, for vores fælles ressourcer og med mere medbestemmelse og fællesskab.

I udstillingen undersøger eleverne sammen med en underviser fra Dansk Arkitektur Center forskellige muligheder for at bo bæredygtigt i fremtiden: Hvordan kan en bolig være rammen om et godt og bæredygtigt liv?

Hvordan kan vi designe rum til fællesskaber og -aktiviteter? Inspirationen og diskussionerne tager vi med os til Educatorium, hvor eleverne i grupper bygger modeller af deres bud på fremtidens bæredygtige boliger. Elevernes modeller bliver en del af udstillingens Fælleshus, og eleverne får mulighed for at invitere forældre og søskende til at opleve modeller og udstilling.

Undervisningsforløbet sætter fokus på vigtigheden af fællesskaber, på det at bo sammen, og på at bo bæredygtigt. Samtidig er det en øvelse i at samarbejde om at skabe fælles bæredygtige løsninger med plads til både individ og fællesskab.