Dansk Arkitektur Center søger en erfaren IT- generalist med spidskompetence inden for drift af server, storage og netværk

I foråret 2018 flytter Dansk Arkitektur Center (DAC) ind i BLOX på Københavns havnefront. Her får Danmark sin nye store kulturinstitution inden for arkitektur, design og bykultur. BLOX er et moderne og højteknologisk hus, og derfor vil IT være en absolut en nøglefunktion, som arbejder på tværs, og med hele organisationen. IT har et særligt tæt samarbejde med Facility management, og er med til at skabe en den gode teknologiske oplevelse for alle vores gæster i et teknologisk og fysisk utroligt velfungerende hus.

Person

Du skal være en ”selvstarter” og vant til selvstændigt at få løst arbejdsopgaverne. Vi leder efter en ambitiøs person, en IT-generalist, der brænder for at arbejde med IT drift, og samtidig har et stort servicegen som var det din egen virksomhed.

I forbindelse med vores flytning til BLOX opbygger vi en hel ny IT-infrastruktur for både servere, storage og netværk til at understøtte bl.a. lokation tracking og ”Beacons/iBeacons” m.m. Alle løsninger designes med stort fokus på IT-sikkerhed. Du kommer til at arbejde med en helt nyetableret infrastruktur, og vil derfor have stor mulighed for at påvirke din egen hverdag.

Det er et plus, hvis du har det godt med at hjælpe mange forskellige mennesker, da dine kollegaer vil være alt fra kreative, projektledere og økonomer. Blandt vores gæster vil du også møde forretningsfolk, politikere, børnefamilier, turister og mange flere. Det er også godt, hvis du trives i en hverdag, hvor man ikke sidder på sin kontorplads fra klokken 9-17. DAC har åben 360 dage om året og vil være åben fra kl. 7.30 til kl. 22.00 nogle dage, og huset vil rumme alt fra udstillinger, festivaller, skoleaktiviteter, konferencer og mange andre spændende ting.

Faglige kompetencer

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke altafgørende, så længe du er opdateret på de nyeste teknologier på IT-området. Du skal trives med den hurtige teknologiske udvikling, som udfordrer sikker drift, og kan lide at få tingene til at fungerer.

Specialistopgaver og erhvervsmæssig erfaring

Vi lægger særlig vægt på, at du har stor erfaring på området. Det vil sige erfaring med såvel specialist- som generalistopgaverne. Opgaverne omfatter fx

Konfigurering og drift/vedligehold af servere og netværk (VMware og MS Server 2008/2012/2016, HPE/Aruba Netværk), printeropsætning på både bruger- og server niveau, Exchange 2013

Active Directory, Group policy og DNS

Microsoft Azure

Løbende overvågning af den samlede IT infrastruktur

Yde en solid og grundig support til alle brugere

Kendskab til en bred vifte af slutbruger systemer som Navision, projektstyringssystemer, CMS og CRM-systemer, herunder databaser SQL (udtræk derfra)

Kendskab til Backup og bredt kendskab til AV/lys/lyd udstyr

Arbejde med sagsstyring (ServiceDesk+) og vedligeholdelse af systemdokumentation

Organisation

I DAC har vi en uformel omgangstone og lægger vægt på at have det rart sammen – også når der er travlt. Derfor går vi meget op i at have et behageligt og inspirerende arbejdsmiljø.

IT-funktionen vil bestå af tre personer med stor og bred viden, og en lyst til at hjælpe ikke bare hinanden, men hele huset.

Du vil referere til DACs IT-Ansvarlig, Peter Wahlstrøm og indgå i det samlede team af nøglepersoner i organisationen som en vigtig del af DACs teknologiske hus.

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Send din ansøgning via mail til job@dac.dk og skriv ”IT drifts specialist” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være vedhæftet dokumentation for uddannelse, samt tidligere beskæftigelse og eventuelle referencer.

Har du spørgsmål til Jobbet, er du velkommen til at kontakte IT-Ansvarlig Peter Wahlstrøm, på telefon 2018 0808

Ansøgningsfrist: Snarest muligt. Vi vurderer løbende indkommende ansøgninger, ligesom vi løbende indkalder til samtale.