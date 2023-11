Julestue i Dansk Arkitektur Center

Orker du heller ikke alt det jule-klippe-klistre hjemme i klassen? Så kom i Dansk Arkitektur Center, og lad os stå for alt det praktiske.

Mangler I en hyggelig juleaktivitet, så kom i DAC i uge 48-51, hvor vi står klar til at hygge om jer.

Vi reserverer vores værksted, Educatorium, til jer hvor I bl.a. kan lave følgende aktiviteter

Lav et lystryk af gran og brug det som julekort

Bliv klogere på planterne på Københavns kirkegårde, når vi undersøger stedsegrønt og skaber fine blå lystryk. Lystrykket bliver til et smukt billede, som eleverne kan bruge som julekort eller forære i gave til én, de holder af.

Under aktiviteten vil DACs undervisere hjælpe dig godt i gang med tryk-teknikken ’cyanotypi’. Det er den teknik, vi bruger, når vi på magisk vis tryller de flotte tryk frem af kirkegårdenes forunderlige planter.

Fold en smuk julestjerne af genbrugspapir

Lav en julestjerne af DAC’s farverige udstillingsplakater og pynt smukt op til jul hjemme i klassen.

Forløbet giver adgang til DAC, hvor I efterfølgende kan besøge vores spændende udstillinger og prøve DAC Slide.

Ønsker I at dykke mere ned i arkitekturen, så har I mulighed for at kombinere jeres julestue med forløbet Hvad er arkitektur for kun 575 kr. (normalpris 775 kr.)