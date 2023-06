København K: På sporet af dansk arkitektur i arkitekturhovedstaden

Kom med på denne tur, hvor vi ser nærmere på ny dansk arkitektur. Hvad er den danske arkitekturs essens og karakteristika? Og hvilke samfundstendenser har formet byen som vi kender den i dag?

Det danske samfund bygger på en høj grad af tryghed, lighed, solidaritet og menneskers mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber og tilgå ny viden. Det afspejles også i arkitekturen. På denne tur ser vi nærmere på højskolebevægelsen, velfærdssamfundet, designikoner, fattigfirserne og de nyeste boligbyggerier. Alt det, der har gjort København til det, den er i dag.

Turen tager dig med til Indre Københavns industrielle fortid og forbinder den med samtidens by, hvor street food, klimatilpasning og havnebade eksisterer i skøn forening.

På turen kan du opleve

Klassiske højdepunkter som Christiansborg og Nationalbanken

Byrum for mennesker i alle aldre og med inspiration fra byplanlæggeren Jan Gehl

Broer der forbinder havnefronten med resten af byen

Transformerede industribygninger, der har fået nyt liv

Cyklens centrale betydning som transportmiddel

Rent badevand – måske den bedste beslutning, København har taget i nyere tid

Livet på havnefronten

Transport

Med bus og til fods

Tilgængelighed

Alle ture er tilgængelige med sammenklappelige kørestole og for gæster, som er delvist mobile. Det er muligt at medbringe elektriske kørestole på alle ture, der foregår til fods. Servicehunde kan medbringes på ture, der foregår med både bus og på båd. Du kan medbringe en personlige hjælper gratis på alle turene.

For bedst muligt at kunne imødekomme din behov, beder vi dig venligst oplyse os om særlige forhold på forhånd på tours@uia2023cph.org. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på samme mailadresse.