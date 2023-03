Københavns Rådhus bliver af mange betragtet som et hovedværk i dansk og nordisk arkitektur. Og det er da også en imponerende bygning, hvor hver detalje, hvert relief og hvert møbel er nøje udformet til stedet. Til Open House kan du opleve nogle af de rum, der ellers kun bliver brugt af overborgmesteren, de københavnske politikere og til bl.a. fejring af de store sportspræstationer.

Hvert år starter og slutter med lyden af klokkerne fra Københavns Rådhus, og husets pandekager er legendariske. Kom med inden for på Rådhuspladsen 1 i en bygning, der har så mange detaljer, at der er en fastansat maler til at vedligeholde det – når opgaven er færdig, kan man starte forfra igen!

De bygger jo heller ikke danske kirker i Italien

Københavns Rådhus er tegnet af arkitekt Martin Nyrop og tog 13 år at opføre. Bygningen er inspireret af dansk middelalderarkitektur og udført med danske håndværkstraditioner og materialer af meget høj standard. Nyrop synes, i modsætning til flere af hans samtidige, ikke at det gav mening at kopiere andre kulturers arkitekturtraditioner.

En meget dansk bygning

Han fandt derimod mening i de danske håndværkstraditioner og i symboler, der havde med Danmarks fauna, de nordatlantiske have og med folket at gøre. Her er ingen eksotiske løver, men derimod hvalrosser og bjørne. Også materialerne er lokale – med tegl, bornholmsk granit og træ som gennemgående.

Dog fandt Nyrop lidt inspiration i udlandet – bl.a. er den asymmetriske placering af Rådhustårnet inspireret af rådhuset i Sienna, Italien.

Oplev disse tre sale

Til Open House kan du opleve tre sale, der normalt ikke er åbne for offentligheden. Første sal er Magistratsalen, som er overborgmesterens mødelokale. Den næste sal er Festsalen, hvor de store sportspræstationer bliver hædret på balkonen. Den sidste sal er Borgerrepræsentationens Sal, hvor de københavnske politikere mødes.