Koordinator til Meeting & Events (Barselsvikariat)  

Du er en struktureret og serviceminded koordinator , der elsker kunder og har flair f or salg og mindeværdige events. Vi er en not-for-profit-organisation, der formidler arkitektur gennem udstillinger, møder og events.

Vi mangler en engageret kollega til vores Meeting & Events-team, som kan tage del i både planlægning og afvikling af arrangementer.

For Dansk Arkitektur Center, DAC, er det vigtigt, at så mange som muligt engagerer sig i udviklingen af arkitektur og design. Vores opgave som nationalt arkitekturcenter og international kulturattraktion er gennem udstillinger, ture, events, læring og fysiske og digitale netværk at dele viden om en bæredygtig udvikling af vores fysiske rammer for liv.

Vi har mange kulturgæster med interesse for vores udstillinger og arrangementer, men vi henvender os også til fagprofessionelle. I konferenceafdelingen, som vi kalder Meeting & Events, skaber vi mindeværdige møder og events, der naturligvis afvikles gnidningsløst med god AV-støtte og lækker forplejning og desuden har et tvist, der gør DAC til stedet, man gerne vil tilbage til.

DAC er certificeret som Green Attraction med fokus på cirkularitet, klimaaftryk mm.

Om jobbet

Som koordinator i Meeting & Events får du ansvaret for at sælge, producere og afvikle møder og events.

Dine opgaver inkluderer:

Besvarelse af kundehenvendelser via telefon, e-mail og kundeportaler.

Udarbejdelse af tilbud med fokus på mer- og opsalg.

Afvikling af events i tæt samarbejde med DAC’s øvrige kundevendte funktioner.

Planlægning og udførelse af site-inspections og kundemøder som DAC’s repræsentant.

Udarbejdelse af ugeplaner og koordinering på tværs af afdelinger.

Arbejde i vores booking- og CRM-system.

Fakturering og sikring af korrekt økonomisk afvikling af arrangementer.

Stillingen er et barselsvikariat med start 1. december 2024 og slut 1. februar 2026. Stillingen er fuld tid, og arbejdspladsen er Dansk Arkitektur Center i BLOX, København.

Om dig

Vi leder efter en koordinator med følgende kompetencer:

Erfaring med salg og kundeservice, gerne inden for møder, events eller lignende.

Stærke koordinerings- og planlægningsevner og sans for detaljer og struktur.

Grundlæggende forståelse for det gode værtskab.

Evne til at bevare overblik og jonglere mange bolde samtidig.

Flydende på både dansk og engelsk, mundtligt og skriftligt, da du vil have kontakt med både danske og internationale kunder.

Erfaring med CRM-systemer (fx. Salesforce) vil være en fordel, men ikke et krav.

Om os

DAC holder til i BLOX ved havnefronten i centrum af København.

Vi lægger vægt på samarbejde og faglighed og prioriterer derfor fysisk fremmøde. Vi har et godt arbejdsmiljø og er gode til at fejre sammen.

Sådan søger du

Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Kommerciel chef Mette Haslund Bertelsen mhb@dac.dk.

Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning til job@dac.dk snarest muligt. Skriv ’Koordinator, Meeting & Events” i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig.