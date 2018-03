Tag hele din familie med og design jeres helt eget hus i træerne, når vi inviterer indenfor til ‘Leg LEGO® Arkitekt’ i påskeferien!

Har du nogensinde tænkt over, hvordan det vil være at bo højt oppe i et træ? Ved påskeferiens store familieaktivitet, for børn og voksne, byder vi foråret velkommen, og lader os inspirere af nogle af arkitekturens forunderlige trætop-huse!

Vi bygger med de populære LEGO® Architecture klodser. Ved workshoppen får din familie desuden udleveret et lille træ, som I kan bygge på. Træet er lavet af træelementer tegnet af Mok Architects, og er lavet af bæredygtigt overskudstræ fra Dinesen Planker

Vores dygtige undervisere vil hjælpe med tips til at bygge den bedste LEGO®-arkitektur i trækronerne.