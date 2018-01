Marketing Assistent til lancering Dansk Arkitektur Center i BLOX (Studiejob)

Bliver du begejstret af god marketing? Er du god til at bevare roen og overblikket? Vil du være med til at lancere en ny kulturdestination i København til danskere og turister fra hele verden? Så læs videre.

I maj 2018 relanceres Dansk Arkitektur Center (DAC) i den spritnye bygning BLOX, som ligger i centrum af København og er nabo til den Sorte Diamant og Nationalmuseet. I den forbindelse søger vi en ambitiøs Marketing Assistent, som kan tage ansvar for de praktiske opgaver og følge dem i mål.

Du skal være assistent for DACs Marketing Project Manager og fungere som ”den forlængede arm”. Du vil være support på forskellige opgaver, der har til formål at markedsføre Dansk Arkitektur Center til forskellige målgrupper på det danske marked. Opgaverne kan bl.a. være at:

Koordinere marketingopgaver med projektledere i DAC og eksterne samarbejdspartnere.

Produktion af alt fra brochurer og salgsmaterialer til indhold på digitale kanaler, hvor du selvstændigt varetager opgaven som bindeled mellem projektleder, grafiker, medie- og kanalansvarlig. Du kommer til at skrive korte tekster, finde billeder og kan du lave korte filmklip til fx Facebook, er det et plus.

Researche og indhente tilbud på forskellige medier.

Uddannelse

Du læser eksempelvis marketing, branding, Communications Management eller lignende på kandidatniveau på CBS eller måske Markedsføringsøkonom på Copenhagen Business Academy. Det vigtige er, at du føler dig tryg med begreber som købsadfærd, digitale kanaler, segmentering og medieplanlægning.

Profil

Du er en udadvendt holdspiller. Det er en fordel, hvis du trives blandt mange forskellige mennesker og er god til at suge læring og erfaringer til dig fra kollegaer og samarbejdspartnere i og uden for organisationen. Vigtigst er det, at du er frisk på rollen som assistent med praktiske opgaver, og at du ikke går i stå, når tingene ikke lige går som planlagt.

Du arbejder selvfølgelig hjemmevant i Microsoft Office, særligt i Power Point og Excel.

Omfang: Min. 15-20 timer ugentligt i mindst et år med henblik på at være tilknyttet en længere periode.

Start: Hurtigst muligt. Samtaler holdes løbende.

Ansøgningsfrist: 22.01.2018 – Start hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt Anne Grethe Dong Jensen, Marketing Project Manager

på agj@dac.dk // tlf. 5166 0108

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab (OPP) mellem Staten og Realdania. Staten er repræsenteret ved de relevante ressortministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.