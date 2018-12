I forbindelse med forårsudstillingen om Dorte Mandrup inviteres daginstitutioner og børnehaveklasser til at udforske naturarkitektur i børnehøjde i DAC.

Udstillingen som fokuserer særligt på, hvordan arkitektur formes af utrolige naturforhold, giver de helt små mulighed for at opleve og sanse arkitekturen i og af natur.

Alle sansernes aktiveres, når DACs underviser tager jer med på opdagelse i Dorte Mandrups fantastiske arkitektur ved Vadehavet på den danske vestkyst og Ilulissat Isfjord i Grønland.

Vi laver sammen en række opgaver og lege, der fokuserer særligt på arkitektur og natur, og slutter af med en lille workshop, hvor børnene får mulighed for at arbejde med naturens materialer.

Udstillingen er åben fra 13. marts til 26. maj 2019.