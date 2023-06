Ørestad: Bydel med modernistisk plan og fremtidsorienterede løsninger

Ørestad blev planlagt tilbage i begyndelsen af 1990’erne. Dengang gennemgik København en tiltrængt udvikling, der skulle tilskynde familier og erhvervsliv til at blive i byen frem for at flytte ud til forstæderne. Efter næsten 30 år er den vision nu blevet til virkelighed.

Ørestad er en spændende københavnerbydel, da området har fungeret som et slags laboratorium for moderne byudvikling. Modernistisk tænkning er her blevet kombineret med stjernearkitektur, og det har resulteret i spektakulære kontorbygninger, ikonisk skolebyggeri og imponerende kulturinstitutioner.

I Ørestad kan man finde nogle af Skandinaviens mest omtalte og Instagrammede bygninger. Bydelen er opdelt i flere forskellige nabolag, der alle forbindes af den pulserende hovedtransportåre, metroen.

Kom med på tur i denne særlige bydel, hvor du både kan opleve familieboliger, offentlige skoler, store hoveddomiciler og ikoniske bygninger som 8 Tallet af BIG og DR Koncerthuset af Jean Nouvel. I Ørestad kan du også se flere nytænkende byggerier af Lendager Group, en af Danmarks mest progressive tegnestuer, når det kommer til bæredygtighed og cirkulær omstilling.

På turen kan du opleve

En modernistisk byplan – der både indeholder fordele og ulemper

Kollektiv transport, der udgør en hel central del af bydelens struktur

En samling af ikoniske bygninger

En bydel der har fungeret som testområde siden 00’erne

Flere offentlige skoler, der har fokus på forskning i pædagogik

Eksempler på forskellige boligformer – fra rækkehuse til lejligheder og studieboliger

Store kulturinstitutioner som DR Koncerthuset, Royal Arena og DR Byen

Transport

Med bus og til fods

Tilgængelighed

Alle ture er tilgængelige med sammenklappelige kørestole og for gæster, som er delvist mobile. Det er muligt at medbringe elektriske kørestole på alle ture, der foregår til fods. Servicehunde kan medbringes på ture, der foregår med både bus og på båd. Du kan medbringe en personlige hjælper gratis på alle turene.

For bedst muligt at kunne imødekomme din behov, beder vi dig venligst oplyse os om særlige forhold på forhånd på tours@uia2023cph.org. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på samme mailadresse.