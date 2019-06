Omvisning i aktuel udstilling

Tag med på en omvisning, hvor du lærer den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels at kende. Udstillingen FORMGIVING tager dig på en evolutionsrejse, hvor du mærker, hvordan vores verden er blevet formet fra tidernes morgen til langt ud i fremtiden. Fra Big Bang til boliger på Mars.

Private omvisninger

Hvis der ønskes en omvisning for en større gruppe, er det muligt at bestille en privat omvisning i udstillingen.

Vi tilbyder både danske og engelske omvisninger.

3400 DKK for en times omvisning på dansk eller engelsk (Max 20 personer).

Book tur

Aflysning

Senest 7 dage før omvisningen. Ellers betales fuld pris.