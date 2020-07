Partner- og salgsansvarlig med projektlederevner

”Du spiller en strategisk vigtig salgsrolle, så endnu flere får glæde af vores univers, og du er i høj grad med til at udvikle en international kulturinstitution,” fortæller marketing- og kommunikationschef Mia Heil Rasmussen.

Vil du arbejde på arkitekturens højborg samt være en del af en organisation med et højere formål? Og har du salgserfaringen til at skabe strategiske partnerskaber samt udvikle og sælge produkter inden for blandt andet konference, events og udstilling?

Velkommen til fremtidens kulturinstitution

I maj 2018 åbnede det nye Dansk Arkitektur Center (DAC) på havnefronten i København ved siden af Den Sorte Diamant. I hjertet af Københavns nok mest omtalte bygning, BLOX, udfolder DAC sig nu som en international kulturattraktion for dansk arkitektur, design og byudvikling.

Her inviterer vi alle til at udforske arkitekturen i alt fra udstillinger og guidede ture til workshops og debatter. Vi er mere end 100 ansatte, der tror på, at arkitektur kan forbedre vores byer og højne livskvaliteten for alle.

Som partner- og salgsansvarlig spiller du en afgørende forretningsorienteret rolle med ansvar for:

eksekvere på vores årlige salgs- og partnerskabsplan i koordination med marketing- og kommunikationschefen, CRM-manageren mfl.

fastsætte mål- og handlingsplan for de opsatte salgsbudgetter for konference, events, udstillingsbilletter, ture m.m.

følge op på salg, trends og afvigelser

udbygge og pleje eksisterende partnere og kunder

identificere potentielle nye partnere og kunder

skabe en salgsproces for konference, ture og ”product bundles”.

”Du opererer både på et strategisk plan, da vi skal have lavet en fremtidig plan for vores forskellige produktgrupper. Og så er det dig, der driver salgsarbejdet og ser muligheder i markedet for produkterne og for, hvordan vi skal gå til det.” – Mia Heil Rasmussen.

En vigtig rolle, du selv kan præge

Stillingen er en unik mulighed for at præge en kulturinstitution og komme med på en rejse, hvor vi udvikler nye og eksisterende kommercielle produkter. Samtidig får du stor indflydelse på Dansk Arkitektur Centers forretning og konkrete aktiviteter samt ikke mindst et stort fagprofessionelt netværk.

”Arkitektur kan ændre verden. Det er vores klare overbevisning. Vi er som kulturattraktion drevet af, at vi ved, hvor stor betydning arkitekturen har for vores hverdag og liv. Og det er derfor, at denne rolle er så vigtig.” – Mia Heil Rasmussen.

Træd ind i en internationalt anerkendt kulturinstitution og kreativ verden

Du bliver en del af vores marketing- og kommunikationsafdeling, som består af 7 erfarne kolleger inden for sociale medier, salg, kommunikation, design, marketing, presse og UX-design. Vi er sat i verden for at opbygge et stærkt brandkendskab, tiltrække gæster og skabe salg samt sikre en enestående gæsteoplevelse med sammenhængende kommunikation i alle touch points – før, under og efter besøget.

Drevet af passionen

Dine nye kolleger er ambitiøse, og vi befinder os alle godt i et kreativt miljø, hvor tingene går stærkt. Udover det nyder vi godt af fleksibilitet i arbejdslivet, Meyers kantineordning og den helt særlige udsigt over Inderhavnen og Københavns Kulturkvarter.

Ambitiøs og strategisk tænkende salgsprofil

Du har god erfaring fra en lignende rolle med salg i centrum, og det er en fordel, hvis du har strategisk forståelse for, hvordan vi kan understøtte forretningen.

Du har lyst til både det daglige salgsarbejde og at operere på strategisk plan.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra en kulturinstitution, og vi ser også gerne, at du har et stort netværk i dansk erhvervsliv, meget gerne fra konference-markedet, hotelbranchen, turismeindustrien eller inden for arkitektur, design og det byggede miljø.

Du behersker både dansk og engelsk i skrift og tale.

Din erfaring gør dig i stand til at se muligheder og være opfindsom i forhold til at skabe nye produkter til salg hos forskellige målgrupper.

Som person har du god forretningsforståelse, og du er god til at prioritere opgaver i henhold til den overordnede strategi. Du har god beslutningskraft og ikke mindst et kommercielt fokus. Og så er det selvfølgelig en fordel, hvis du – ligesom dine nye kolleger – interesserer dig for arkitektur og design.

Interesseret?

Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte rekrutteringskonsulent hos Jobindex, Jens Wang på 7245 9074. Send din ansøgning og dit CV allerede i dag via dette link, da annoncen fjernes, når det rette ansøgerfelt er fundet.

Vi glæder os til at høre fra dig.