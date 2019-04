Piccolo/piccoline på fuld tid

Dansk Arkitektur Center søger en piccolo/piccoline til at hjælpe os med vores mange opgaver. En stabil og serviceminded medarbejder der er indstillet på at ”smøge ærmerne op” og tage ejerskab over følgende opgaver:

Klargøre mødelokaler og fælles områder

Bestille og modtage varer og kontorartikler

Post og pakkehåndtering

Holde køkken og kontorområde ordentligt og ryddeligt

Administrative opgaver

Ærinder i byen

Support til caféens køkken

Support til facility

Diverse andre, afvekslende ad hoc opgaver

Din hverdag i DAC bliver både hektisk og udfordrende og kommer til at bestå af en blanding af faste rutineopgaver og pludseligt opståede udfordringer der kræver en løsning her og nu. Derfor er vi på udkig efter en person, der er omstillingsparat og som har lyst til at være vores praktiske ”go to”-preson.

Du vil få en bred kontaktflade, da du vil bevæge dig rundt i hele huset. Det er vigtigt, at du trives i en rolle hvor du kommer i kontakt med mange forskellige mennesker. Du skal kunne lide at hjælpe andre, servicere og hjælpe kollegaer og gæster, så de altid får en positiv oplevelse. Du er derfor omgængelig og smilende af natur med en ”can do”-attitude.

Du har afsluttet gymnasiet, HF eller HHX og har gode dansk- og engelskkundskaber og kendskab til Officepakken. Måske er du i gang med et sabbatår, eller overvejer endnu et sabbatår, før du begynder på dit studie?

Om os



Dansk Arkitektur Center er mødestedet for arkitektur, design og bykultur i Danmark. Vi inviterer alle til tankevækkende vidensoplevelser og giver friske perspektiver på arkitekturens evne til at skabe bedre leveforhold for de mange. Vi sætter samarbejde på tværs af byggebranchen i scene. Og klæder både børn og voksne på til at se byer og arkitektur med nye øjne.

Vi er en dynamisk projektorganisation i konstant udvikling, og derfor skal du kunne se dig selv samarbejde med mange forskellige tværfaglige teams, være engageret og klar til at tage et stort ansvar i det daglige.

Lyder DAC som et sted for dig? Skriv lidt om dig selv og dine kompetencer og send os en ansøgning + CV til ahf@dac.dkmed ”Piccolo” i emnefeltet.

Stillingen ønskes besat med mandag den 1. juli 2019 som første arbejdsdag. Arbejdstiden er fra kl. 8.00 til kl. 16.00. Aften- og weekendarbejde kan forekomme. Ansættelsens varighed er tidsbegrænset til et år.

Løn efter kvalifikationer.