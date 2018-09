PR assistent til Dansk Arkitektur Center i BLOX (Studiejob)

Har du øje for den gode historie? Er du iderig, og kan du bevare roen og overblikket, når du har mange bolde i luften? Vil du være med til at udbrede kendskabet til Københavns nyeste kulturdestination i både danske og internationale medier? Så læs videre.

I maj flyttede Dansk Arkitektur Center (DAC) ind i spritnye BLOX på havnefronten I København ved siden af Den Sorte Diamant. Det har skabt en kæmpe interesse fra pressen i hele verden. Vi har brug for hjælp og søger derfor en ambitiøs PR assistent, som kan tage ansvar for de praktiske opgaver og følge dem i mål.

Du skal være assistent til DACs presseansvarlige og fungere som ”den forlængede arm”. Du vil være support på en del forskellige opgaver, der har til formål at udbrede kendskabet til Dansk Arkitektur Center i både den danske og internationale presse. Opgaverne omfatter bl.a.

Medieovervågning og afrapportering

Opsætning og udsendelse af pressemeddelelser

Opdatering af medielister

Produktion af alt fra pressemeddelelser, tekster, artikler, billedredigering, SoMe opslag og pitches til journalister og medier på flydende dansk og engelsk

Koordinering med kolleger i huset, grafikere, eksterne samarbejdspartnere samt indhentning af godkendelser

Uddannelse



Du læser formentlig Journalistik, Kommunikation eller lignende på RUC, KU eller CBS. Du er formentlig i gang med dit sidste år af din bachelor eller dit første år af kandidaten. Det vigtigste er, at du skriver i et levende sprog, kan skrue en fængende pressemeddelelse sammen og går til dine opgaver med godt humør lige meget, om det drejer sig om ”rugbrødsarbejde” eller en større presseindsat, du har ansvar for. Du er ikke bange for at gribe telefonen og ringe en journalist op for at pitche en historie, kan researche dig frem til de svar, du søger, og selvstændigt nå i mål med dine opgaver inden deadline.

Profil



Du er en udadvendt holdspiller. Du er selvstændig, ansvarlig og detaljeorienteret. Du er iderig og tager initiativ – og så skriver du selvfølgelig klart og korrekt dansk og engelsk. Vigtigst er det, at du er frisk på rollen som assistent med praktiske opgaver, og at du ikke går i stå, når tingene ikke lige går som planlagt.

Du arbejder selvfølgelig hjemmevant i Microsoft Office og Mailchimp – eller er lærenem og har teknisk forståelse.

Omfang: Min. 15-20 timer ugentligt i minimum to år med henblik på at være tilknyttet en længere periode.

Start hurtigst muligt. Samtaler holdes løbende.

Ansøgningsfrist: 16/9 2018 – start hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, kontakt Rikke Brams, Kommunikations- og Contentansvarlig på rbr@dac.dk // tlf. 3047 3019

Om Dansk Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale center for udvikling og formidling af viden om arkitektur, byggeri og byudvikling. DAC er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervs- og Vækstministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.