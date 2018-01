OBS! Forløbet kan bookes med afvikling efter den 1. marts.

100-års regn og skybrudscenarier er øverst på listen over de klimaudfordringer, som vi står over for at skulle håndtere netop nu. I undervisningsforløbet Regnen Kommer! er opgaven at udvikle bæredygtige byer til vores fælles fremtid. Med afsæt i et udvalg af autentiske cases og eksempler på bæredygtige løsninger skal eleverne gå ind i rollen som byplanlæggere og sammen løse en række udfordringer i den fiktive by Blokby i Minecraft.

Udfordringerne mimer dem, vi oplever i den virkelige verden, og kan derfor anvendes som afsæt for en mere overordnet forståelse af bæredygtig byudvikling. Eleverne skal samarbejde om at udvikle og optimere grønne områder og skabe løsninger til regnvandshåndtering. Gennem opgaverne skal eleverne overveje, hvad bæredygtighed betyder for dem, og hvorledes de selv kan påvirke udviklingen i en bæredygtig retning.

FORMÅL

Undervisningsforløbets overordnede formål er at give eleverne:

En dybdegående forståelse af begrebet ‘bæredygtighed’

En forståelse for de klimaudfordringer, som påvirker samtidens byudvikling

Et indblik i hvordan bæredygtige løsninger anvendes i planlægning og udvikling af byen

Kompetencer til at begå sig bæredygtigt

Inspiration og erfaring med at arbejde med problemløsning og tænke innovativt

Evne til at anvende digitale redskaber til videnskonstruktion

Et indblik i aktuelle og autentiske cases

TIL LÆRERENS FØR- OG EFTERARBEJDE

Eleverne skal gennemgå en før-del ved egen underviser og en undervisningsaktivitet i DAC ved DAC-underviser. Materialet til forberedelsesdelen ved egen underviser består af: lærervejledning, elevvejledning og PowerPoint med noter til gennemgang med eleverne (1 lektion).

Download lærervejledning

Download elevvejledningen

Download PowerPoint til forberedelse af elever

FÆLLES MÅL

Undervisningsforløbet er målrettet Undervisningsministeriets Fælles Mål for faget Geografi og Håndværk og design:

GEOGRAFI

Kompetenceområde: Perspektivering

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Færdigheds- og vidensmål: Perspektivering i naturfag

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder

Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling

Færdigheds- og vidensmål: Jordkloden og dens klima

Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.

Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller



HÅNDVÆRK OG DESIGN

Kompetenceområde: Design

Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

Færdigheds- og vidensmål: Idéudvikling

Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer

Eleven har viden om skitsers formål og struktur

Færdigheds- og vidensmål: Evaluering

Eleven kan præsentere eget produkt, herunder med digitale værktøjer

Eleven har viden om præsentationsformer

Undervisningsmaterialet Regnen Kommer! – er udviklet i samarbejde med Microsoft og med afsæt i udstillingen ’Regnen Kommer – Hvordan klimatilpasning giver os bedre byer’. Udstillingen er oprindeligt udviklet i et partnerskab mellem Dansk Arkitektur Center og Realdania. Projektet er støttet af COWI og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Projektet er skabt i samarbejde med Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Smith Innovation og Carlberg Christensen.

