Rotterdam kalder på os

Rotterdam er en by med kontraster

Rotterdam er en mangfoldig by med svimlende arkitektur. Den blev bombet sønder og sammen i 1940 og bykernen rummer derfor stort set ingen bygninger fra før 1940. Det har gjort Rotterdam til et eksperimentarium for moderne arkitektur. Vi tager på en guidet tur rundt i Rotterdam med fokus på byudviklingen siden 2. Verdenskrig.

Arkitektur fortæller

I dag fortæller de største nulevende arkitekter historier med deres arkitektur. Byggerierne får en betydning ud over funktionen og bliver meget mere end bare bygninger. Særligt de hollandske arkitekter er mestre i at fortælle historier igennem arkitektur. De gør gule kuber til historien om en skov, hvor husene udgør trækroner, eller tænker byens mange funktioner ind i selve bygningen og arkitekturen giver dermed en urban følelse af sanseindtryk og puls.

Fortællingen er et greb, som fascinerer danske arkitekter. Man taler om den ny bølge i dansk arkitektur i 00’erne, som blandt andre har de succesfulde danske arkitekter BIG og COBE på listen. De er alle kendte for at være dygtige formidlere. Tænk på karrébebyggelsen der bliver tvistet på midten og bliver til det 8-tal, vi kender så godt. Eller Rockmuseet i Roskilde, der er beklædt med guld, rød velour og nitter, og som på denne måde taler ind i rockens historie.

Det er greb, vi kan takke Holland for – og ikke mindst stjernearkitekterne fra Rotterdam.

I prisen er inkluderet:

Fly København-Amsterdam t/r med SAS

Transfer Amsterdam-Rotterdam t/r

To overnatninger inkl. morgenmad på det firestjernede hotel Intell, der ligger centralt ved Erasmus Brügge

Entré til det hollandske arkitekturcenter

Entre til den renoverede arkitektbolig, the Sonneveld House

Guidet tur i Rotterdam

På besøg hos MVRDV

Besøg i MVRDVs kombinerede bolig- og erhvervsbyggeri, Markthalle, med MVRDV

På besøg hos OMA

Besøg i OMAs byggerier De Rotterdam og Timmerhuis

Entre til Kunsthal Rotterdam

Omvisning i Kunsthalle med fokus på OMAs arkitektur

3-dages kort til offentlig transport i Rotterdam

Tilmelding til rejsen



Har du årskort til DAC eller er medlem af Realdania By & Byg opnås rabat på 500 kr.

Ved tilmelding betales enten fuld pris eller et depositum på 50% af den samlede pris.

Hermed er man sikret en plads på rejsen til Rotterdam.

Det er også muligt alene at tilmelde sig programmet, dvs. man sørger selv for transport til og fra Rotterdam, samt overnatning i Rotterdam.

Vi gør opmærksom på, at der skal betales enkeltværelsestillæg, hvis man rejser alene.

Turen gennemføres ved 15 tilmeldte. Og i starten af april 2018, får I besked om rejsen gennemføres.

Kort tid efter sender vi en faktura til indbetaling af resterende beløb, hvis der er købt via depositum. eller det indbetalte depositum tilbagebetales.

Rejse-, afbuds- og sygeforsikring er ikke inkluderet i prisen.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Se program